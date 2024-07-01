新北兒藝節將登場 打造怪獸王國帶來歡笑
新北市政府文化局今天表示，新北市兒童藝術節將於7月13日盛大登場，今年以「怪獸王國」為主題，連續9天在新北市市民廣場及府中廣場帶來精采演出活動。
文化局發布新聞稿指出，，新北市藝文中心及新板藝廊在13日到21日兒藝節期間，延長開館至晚間9時，各藝文館舍配合兒藝節活動，推出以親子為主題的特色展覽，為孩子們打造充滿藝術與歡樂的暑假。
文化局表示，新北市藝文中心與風車圖書人氣動畫的FOOD超人攜手合作，推出「FOOD超人兒藝節出任務特展」，打造夜市美食展與超人美術館兩大情境展區；13日到28日周末下午2 時30分開辦「怪獸電影院」，歡迎親子來看各種趣味的怪獸電影。
新莊文化藝術中心以新莊在地的「响仁和鼓」為主軸，推出「2024新莊响仁和鼓文化特展」，透過製鼓工藝讓大家認識新莊的歷史故事；美麗永安藝文中心推出「森林裡的一籃精怪-吳望如現代剪紙個展」；新板藝廊邀請藝術家吳芊頤、李明剛、劉臻與謝文双共同策劃「我的日常怪獸」特展，藉由日常生活的經驗紀錄，詮釋不同觀察世界的方式。
文化局表示，新北市各大博物館，包括黃金博物館、坪林茶葉博物館、淡水古蹟博物館、十三行博物館、鶯歌陶瓷美術館、新北市美術館及新北市立圖書館也將共同響應，分別推出特色活動。
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