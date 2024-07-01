小小兵跑衣遭投訴廣告不符 新北消保官：業者願退費
「小小兵萌趣路跑」6 日開跑，但跑友不滿收到跑衣與當初廣告完全不同，紛向新北消保官投訴廣告不實。消保官表示，5日前可向業者線上申請提供原版跑衣或全額退費。
新北市政法制局今天發布新聞稿指出，「小小兵萌趣路跑」預定7月6日於新北大都會公園開跑，但報名參賽的跑友近期收到物資包裹後，卻發現跑衣與當初廣告完全不同，紛紛向消保官投訴廣告不實。
新北消費者保護官指出，近年來路跑活動常發生物資遲延寄出、短少或款式與廣告不符等消費糾紛，近1年即受理44件針對路跑活動物資消費爭議申訴。
消保官表示，經調查，小小兵萌趣路跑主辦單位因尚未就跑衣款式與版權授權方洽談完畢就開放報名，導致最後審核通過的跑衣款式與初步公告時有重大落差。
消保官表示，業者在消保官督促下已提出解決方案並在活動網頁公告，如果參賽者仍想獲得原公告款式跑衣，請於7月5日前線上申請，主辦單位將於路跑活動結束後陸續補寄；或是7月5日前向「小小兵萌趣路跑」Facebook粉絲專頁私訊提出退費申請，主辦單位將安排全額退費並回收物資。
消保官表示，至於業者是否有違反廣告不實相關法規，已將相關訊息通報業者所在地的台北市政府作進一步處理。
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