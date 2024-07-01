汐止中正市場老舊要翻新 年底先搬臨時攤位區

汐止區中正市場已經使用超過50年，建物老舊也是危樓，為了安全、也提供更好的採買環境，新北市政府將進行原地改建，只是施工期，攤商還是得做生意，所以，也在公園路上要設置臨時攤位區，目前已經在施工中，預計10月要搬，讓中正市場能接著進行拆除重建。

汐止中正公有市場已經50年了，時間一久，建物可以說是破舊不堪，之前也出現鋼筋外露、還有漏水的情況，所以，新北市政府推動公有市場改建改造計劃也將這裡列入，營造特色市場並且提供更好的採買環境，為了施工方便，裡面的攤商得要先搬到外圍的臨時區，進度如何、還有攤商們有什麼需求，新北市議員張錦豪也到市場了解。

新北市議員張錦豪表示，目前新北市政府的規劃是要拆除重建，為了這個基地會呈現嶄新面貌，因為，建物要拆，得先要有一個中繼市場，目前是規劃在外面忠順廟旁設臨時區，上個月就已經開始施工，預計4個月，也就是10月初會完工，將原有的攤商都搬遷過去，之後就開始拆除興建。

中正市場會長陳先生說，市場要進行改建，可能10月攤商要先搬到臨時區，也就是會暫時到忠順廟旁邊的空地營業，至於市場改建可能要一年多會完成，到時候中正市場有全新的採買環境，大家再來捧場。

公園路上規劃臨時區，提供原有攤商暫時營業，等到重建完成後遷回來，目前已經在施工中，預計10月要搬，讓中正市場能接著進行拆除重建，規劃結合特色市集或餐飲設施，打造為地上3層的現代化市場，預計114年完工。