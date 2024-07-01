瑞芳公所辦防災社區講習 淺顯易懂居民反應熱烈

為提升社區居民的災害防救意識與能力，瑞芳區公所於(1)日舉辦「113年鄰里社區班災害防救教育講習」，由民政災防課課長黃于瑛擔任主講人，分享災害認識社區防救災組織任務及運作等知識，並進行實地演練，現場反應熱烈。

這次講習特別由公所的民政災防課課長黃于瑛來主講，以淺顯易懂的方式，講解防災社區推動的歷史沿革、社區防災組織及任務分工，以及相關防救災平台系統的應用另外透過兵棋推演，讓社區居民實際操作，提升防災應變能力。

柑坪里里長許銘仁表示，透過本次講習，更加瞭解相關防災社區的知識與面對災時的應對方法，也學習到新北災訊E點通、土石流及大規模崩塌防災資訊網等操作技巧，收穫滿滿。另外也呼籲，災害防救工作需要全民參與，希望社區居民能夠踴躍參加防災教育活動，提升防災意識與能力，共同守護家園安全。

瑞芳區區長楊勝閔表示，近年來極端氣候事件頻傳，災害防救工作刻不容緩。目前，瑞芳區已有9處防災社區，當中共有2處已取得內政部韌性社區一星認證，分別為上天里及柑坪里，本年度亦積極推動其他里加入防災社區的行列。