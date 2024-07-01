快訊

逾73萬人搶看！金曲35收視成績出爐 她們合體表演最吸睛

賴總統執政一個月民調曝光 觀望民眾轉向「不滿意」多於滿意

瑞芳公所辦防災社區講習 淺顯易懂居民反應熱烈

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區公所舉辦「113年鄰里社區班災害防救教育講習」，並進行實地演練，現場反應熱烈。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區公所舉辦「113年鄰里社區班災害防救教育講習」，並進行實地演練，現場反應熱烈。 圖／觀天下有線電視提供

為提升社區居民的災害防救意識與能力，瑞芳區公所於(1)日舉辦「113年鄰里社區班災害防救教育講習」，由民政災防課課長黃于瑛擔任主講人，分享災害認識社區防救災組織任務及運作等知識，並進行實地演練，現場反應熱烈。

這次講習特別由公所的民政災防課課長黃于瑛來主講，以淺顯易懂的方式，講解防災社區推動的歷史沿革、社區防災組織及任務分工，以及相關防救災平台系統的應用另外透過兵棋推演，讓社區居民實際操作，提升防災應變能力。

柑坪里里長許銘仁表示，透過本次講習，更加瞭解相關防災社區的知識與面對災時的應對方法，也學習到新北災訊E點通、土石流及大規模崩塌防災資訊網等操作技巧，收穫滿滿。另外也呼籲，災害防救工作需要全民參與，希望社區居民能夠踴躍參加防災教育活動，提升防災意識與能力，共同守護家園安全。

瑞芳區區長楊勝閔表示，近年來極端氣候事件頻傳，災害防救工作刻不容緩。目前，瑞芳區已有9處防災社區，當中共有2處已取得內政部韌性社區一星認證，分別為上天里及柑坪里，本年度亦積極推動其他里加入防災社區的行列。

意識 瑞芳

延伸閱讀

紐約上州少年遭警槍殺 克倫族社區要求究責、控警方敷衍

投票選出最糟街道 中央全額補助改建

禁養寵物、禁開餐廳、陽台禁菸 社區規約百百款糾紛多

晴空匯電力配線短路釀火災 社區管委會提4大疑慮盼修法

相關新聞

YouBike違規記點首日 北市取締25件騎樓騎乘

YouBike違規記點新制今天上路，台北市交通局統計，首日共取締25件在騎樓騎乘的違規行為，提醒騎士應下車牽行，且勿按鈴...

艋舺龍山寺捐500萬賑災南投 韓國瑜、許淑華親自道謝

南投縣去年遭卡努颱風肆虐，造成道路毀損，土石流與落石頻傳，受災範圍大。艋舺龍山寺去年捐贈500萬給南投縣政府，縣長許淑華...

北市首案公辦都更2.0簽約 居民盼2029年完工環狀線一起通車

台北市超過7成房屋屋齡超過30年，公辦都更2.0首案「士林松柏公辦都市更新案」今天舉行簽約典禮，由副市長李四川代表出席，...

新北私立納骨塔啟用數量取消上限 議員齊反對

新北市民政局修正「新北市私立殯葬設施啟用審查辦法」，送新北市議會備查，不過藍綠議員針對第六條市府取消每次啟用2000櫃位...

新北海洋資源復育園區開課程 「珊瑚小學堂」7月1日起開放報名

新北市海洋資源復育園區的「珊瑚小學堂」課程將於7/6、7/7、7/13、7/14、7/20、7/21、7/27舉辦學員版課程及7/28辦理種子教師課程…

新北環快安坑段限速40引正反論戰 舒緩車潮與安全兩難

新北環快五重溪段永和次系統路段經常出車禍，因此將部分路段限速改為40公里，引發民怨，居民直呼「這樣還叫快速道？」有民代認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。