午後陣雨易孳生病媒蚊 瑞芳吉安里長帶路大消毒
新北市環保局清潔隊針對轄區內，每年都會安排2-3次的全區大消毒工作，今(1)日是安排到瑞芳區吉安里進行環境大清消，里長謝永昌與鄰長及志工也來為消毒人員帶路，藉由在地人帶路，可以縮短消毒時間，也能更確實的將藥水噴灑在需要的地區，夏日易有午後雷陣雨，最容易積水孳生病媒蚊，藉由環境大清消，也能將居家環境衛生改善。
時序進入立夏過後，天氣高溫炎熱，為預防登革熱發生，各里現階段都在進行消毒工作，今天消毒人員一行人來到瑞芳區吉安里，先往機器裏頭加入消毒藥水，接著背著沉重的機具，開始進行消毒工作，由里長和志工及鄰長帶路，不管大馬路還是小巷道都徹底噴灑消毒藥水。
吉安里里長謝永昌說，每年的消毒作業，除了自己會帶路，也會請熟悉巷弄的志工或是鄰長協助，有在地人熟門熟路的指引路線，哪裡該噴，哪裡需要加強噴灑消毒藥水，滴水不漏，也節省不少時間。
在現在每天都動輒三十度以上的高溫，消毒人員兵分好幾路，頂著大太陽徒步的消毒，大街小巷排水溝，空屋等等都不放過，就是要讓大家安全的度過這個夏季。
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