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淡水極簡空中瑜珈教室好夯 結合地方美景健康身心靈

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
為了推廣瑜伽運動結合在地淡水美景，呈現出療癒城市的代表，空中瑜伽業者也說透過極簡運動推廣淡水本地的空中運動文化。 圖／紅樹林有線電視提供
為了推廣瑜伽運動結合在地淡水美景，呈現出療癒城市的代表，空中瑜伽業者也說透過極簡運動推廣淡水本地的空中運動文化。 圖／紅樹林有線電視提供

隨著音樂擺動身體，這樣用掛布在空中做出延展肢體的運動，就是現在相當流行的空中瑜伽，而在充滿美景的淡水區，為了推廣瑜伽運動結合在地淡水美景，呈現出療癒城市的代表，空中瑜伽業者也說透過極簡運動推廣淡水本地的空中運動文化，加深對地區性的熱愛程度，也希望有更多人加入強化身心靈。

極簡空中瑜珈李謹妍表示，在處處是美景的淡水區，創立空中瑜伽教室，這項運動不限男女，用挑高四米的掛布，將身體懸掛在空中，藉由對抗地心引力將瑜伽體位法更深層的延展，包含表層的肌膚、肌肉甚至筋膜、淋巴都能得到刺激，加上優美舒服的環境，提供給熱愛運動的學員更舒適的學習場所。

空中瑜珈的動作中有許多倒吊的姿勢、借由掛布幫助做到平時無法自己完成的動作，可以放鬆背部、增加脊椎的空間、促進氣血循環、消除頭部及肩頸的壓力、改善背部腹部不適、消除下半身水種等問題，

還能享受在空中飛行的自由與快樂，在心靈層面，空中瑜加幫助觀照內心的狀態，更是一個克服恐懼的過程。

當身體借由掛布的反重力懸掛在空中時，不僅能夠極為專注、釋放壓力排除雜念，還能恣意的享受身體在空中擺盪的優遊自在，空中瑜珈是一種身心靈時尚運動。徹底放鬆與延展身體的肌肉骨骼，釋放壓力、擺脫痠痛，加上柔和療癒的氛圍，為心靈補給大量溫煦的能量，重新面對新的一天。

淡水 瑜珈 運動

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