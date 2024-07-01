青春造一夏 新北觀光工廠低碳輕旅行玩盛夏

為搶搭暑假國內觀光旅遊潮，新北市政府拚觀光經濟也提倡綠色旅遊，攜手新北觀光工廠暨產業文化館以「青春造一夏」為主軸，結合減碳輕旅行，規劃「輕旅行套票」、「巴士一日遊」、「青春袋著走」、「造遊一夏 見學派對」4大系列活動，從7月1日一路暢遊到年底。活動期間還可完成指定任務拿新北幣、參加抽獎活動，總價值超過15萬元。

經發局主任秘書陳玫秀致詞時表示，經發局從民國98年開始，持續協助傳統工廠轉型跨足產業觀光，透過全方位輔導協助多種產業類別的業者轉型，至今新北市已擁有19處觀光工廠及產業文化館，成為地方經濟的新亮點。今年整合經發局、教育局與觀光旅遊局等跨局處資源，共同規劃「青春造一夏」系列活動，另外還有元宇宙觀光工廠，搭配紅樹林有線電視，打造虛擬實境低碳旅遊銷費。

紅樹林有線電視總經理李耀東表示，為了促進產業多元觀光發展，以360度環景技術建構元宇宙電視觀光工廠購物平台計畫，未來將於多種平台中呈現觀光工廠實際場域氛圍，透過創新的體驗方式為新北觀光工廠拓展多面向行銷管道。此外經發局積極與電動巴士業者洽談合作，預計於父親節當週推出2場次示範低碳遊程，透過電動巴士為承載工具提供親子專屬一日遊。電動巴士遊程預計於7月中旬開賣，每場次限量10組名額，若由爸爸報名，贈送1位孩童免費參加，以此鼓勵親子共同體驗減碳輕旅行。

此外，為鼓勵綠色旅遊、發展永續觀光，經發局積極與電動巴士業者洽談合作，預計於父親節當週推出2場次示範低碳遊程，透過電動巴士為承載工具提供親子專屬一日遊。電動巴士遊程預計於7月中旬開賣，每場次限量10組名額，若由爸爸報名，贈送1位孩童免費參加，以此鼓勵親子共同體驗減碳輕旅行。

經發局補充說明，除了輕旅行套票及巴士遊程外，同時加碼推出好康活動「青春袋著走」，7月1日至8月31日期間到觀光工廠及產業文化館完成指定低碳任務，並拍照上傳回填專屬問卷，即可獲得100元新北幣，每人最高可得新北幣1,500元(數量有限，發完為止)，更可以參與總獎項價值超過5萬元的抽獎活動，還有機會抽到最大獎APPLE WATCH，邀請大家一同響應環保減碳遊工廠。

新北市產業觀光促進發展協會洪啟峰理事長表示，感謝新北市政府協助推動新北11間觀光工廠及產業文化館納入多元職探場域，今年預計在9月安排一場以職涯探索為主題的「造遊一夏 見學派對」，透過攤位展售及DIY互動體驗等豐富有趣的活動，展現觀光工廠教育價值的同時，帶領學生們貼近實務職業體驗，了解不同產業文化的內涵及特色，邀請大小朋友們前來體驗各種工藝製作過程。