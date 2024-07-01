首案公辦都更2.0簽約 居民盼2029年完工環狀線一起通車

台北市超過7成房屋屋齡超過30年，公辦都更2.0首案「士林松柏公辦都市更新案」今天舉行簽約典禮，由副市長李四川代表出席，該案預計2029年完工，住戶也表示都更是社區多數人的共識，也很開心等到公辦都更，更盼未來環狀線Y24能夠一起動工，讓周邊交通更加方便。

該案位於重慶北路四段高12層樓「松柏大廈」，因氯離子過高，發生多次陽台及天花板崩落現象，經過住戶多次開會討論後取得共識，參與市府公辦都更2.0，未來近2176平方公尺面積，將改建為地上25層、地下5層建案，共有208戶，全案預計2029年完工。

更新處表示，該案為公辦都更2.0首件招商成功案例，民眾對政府主導公辦都更較放心，但過去1.0主要是針對整建住宅或公有土地為主，後來考量有些民間社區也有需求，但不知從何起手，從2020年8月推出「公辦都更2.0」計畫，只要更新地區內、面積達2000平方公尺、意願達90%即可申請，共計有15案申請，目前3案事權審議中並完成招商、2案招商前置作業。

更新處去年推出公辦都更7599專案，將意願比調降至75%即可申請；112年共計10案申請，其中2案進入第三階段模擬選配作業，113年共計7案申請，其中6案辦理第二階段方案評估及意願調查。

李四川今天出席簽約典禮表示，「居住安全絕對比居住正義來得更重要」，台北市超過30年以上老屋超過7成，「災害總是在忘記時候來臨」，若發生嚴重地震，後果不堪設想，因此要加速推動老屋改建，更推出「都更8箭」包含防災型都更，提高容積獎勵，希望能加速都更，不管公辦或私辦，市府都一定全力協助。

住戶表示，房子磁磚剝落，從很早就有討論到都更問題，但住在這邊大多是退休長者、社會新鮮人，實在拿不出那麼多錢，剛好等到有公辦都更機會，也很快取得社區住戶共識，也希望附近環狀線北環段趕快動工，讓交通更加方便。