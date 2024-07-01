新北私立納骨塔啟用數量取消上限 議員齊反對

新北市民政局修正「新北市私立殯葬設施啟用審查辦法」，送新北市議會備查，不過藍綠議員針對第六條市府取消每次啟用2000櫃位上限限制，改為由業者申請櫃位數後，再由委員會實質審查。不過藍綠議員質疑，沒有上限恐讓櫃位無限增加，且市府放寬也未提出相關回饋機制，反對備查。

民進黨市議員黃淑君指出，目前公立納骨塔有19座、使用率62.09％，還有12萬2157個櫃位；私立納骨塔32座啟用25座，使用率僅19.58％，還有132萬1072個櫃位沒有使用，修正辦法取消上限，如何保障民眾權益？

民政局長林耀長強調，當初法條限制每次啟用數量2000個，下一次啟用，若先前沒有使用完數量，會併入下一次開放2000個櫃位之中，可能導致每次啟用數量都核定兩千，但實際上新櫃位可能只有1000個或是500個，才會取消限制，改成由審議委員會直接審查。

黃淑君說，新北還有很多公立塔位在蓋，新北需求目前為何？林耀長指出，目前施作的三個塔位都靠新北市西側，如鶯歌、五股、八里，北海岸、東北角有餘裕，但大部分西側還是不足，一年一萬數量遞減，確實有需求。

黃淑君說，市府無上限給他們容積，但卻沒有相關回饋；林耀長回應，目前有朝這個方向去走，但因為關係限制人民權利，可能要從自治條例權利修訂來做。

國民黨市議員陳明義也舉觀音山某塔一案，當初興辦計畫是2000個櫃位，現在申請變更為4萬多個，這個合理嗎？他也舉例，業者如一開始申請2個，相關條件一定比較鬆散，事後再變更2萬個，不可以如此沒有限制。

林耀長強調，雖然文字取消上限，但市府還有審議委員會控管，業者要申請增加塔位，還是要報市府，設置任何櫃位都要核備並跟工務局申請，民政局會負完全責任，不會造成消費者太大爭議。

議長蔣根煌表示，由於藍綠無黨議員都反對，蔣根煌裁示「不同意查照」，建議市府修正重新送新北市議會查照。