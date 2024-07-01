新北海洋資源復育園區開課程 「珊瑚小學堂」7月1日起開放報名

新北市海洋資源復育園區的「珊瑚小學堂」課程將於7/6、7/7、7/13、7/14、7/20、7/21、7/27舉辦學員版課程及7/28辦理種子教師課程。藉由海洋珊瑚課程解說與手作體驗，提升大家對海洋珊瑚生態的認識，喚起民眾對海洋保護與永續利用的精神、認識海洋保育重要性。

海洋大學識名信也教授表示，為推廣海洋永續精神，今年持續推出「珊瑚小學堂」，透過認識珊瑚課程，介紹東北角在地的珊瑚種類、特徵及珊瑚生態中常見的生物，以及種植珊瑚課程，由珊瑚團隊養殖人員細心指導學員，親手操作將珊瑚分株，並將珊瑚綁到珊瑚基座上形成珊瑚幼苗，再由潛水員將珊瑚幼苗種植至海洋資源復育園區海底池內(珊瑚農場)的珊瑚養殖桌上，以便原先只有5-6公分的珊瑚幼苗成長至10-20公分後，後續再由珊瑚復育團隊的潛水人員移植至卯澳灣等合適的地點，攜手共同營造生生不息的海洋資源環境。

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