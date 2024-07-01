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育兒情緒幫手！新北推「親職減壓方案」 助家長減輕壓力

中央社／ 新北1日電

為助家長減輕壓力新北家防中心新推出「親職減壓方案」，供列管家庭親職教育與諮詢，也提供家中有6歲以下兒童到宅親職賦能服務，與家長討論教養方向；1年約可服務2000件。

新北市家防中心主任許芝綺今天透過新聞稿表示，為成為家長在育兒路上情緒幫手，今年新推出「親職減壓方案」，幫助單次性管教而被通報的家長覺察內在壓力狀態、了解孩子行為問題、討論教養方向，希望陪伴家長滋養自我並適當回應孩子需求，協助家長為教養減壓。

許芝綺舉例，日前有3歲孩子與媽媽外出時，突然爆衝想抓路上貓咪，而媽媽當下擔心孩子受傷，立即拉住孩子後衣領、拍打孩子的手大聲喝斥，孩子也因此嚇到大哭。路人見狀制止，並指責媽媽「幹嘛兇孩子，再這樣我要報警」，媽媽便與路人起口角爭執，直到警方抵達現場才排解糾紛。

許芝綺表示，據衛福部統計，2023年新北市兒少保護通報案件8264件，其中6歲以下幼兒通報案有1150件，占13.9%。其中一定比率是爸媽因孩子做出危險行為時，怕孩子傷及自己或影響他人，而一時情緒爆發，下意識責罵或體罰，忘記此行為初衷應是「保護孩子」，而不是「傷害孩子」。

許芝綺表示，適時喘息與放鬆，對家長而言相當重要，因此特別推出「親職減壓方案」，期望透過親職諮詢、親職講座與親子活動等，陪伴有需要家長舒緩情緒，減輕家庭照顧壓力，只要列管中家長有需要，都可以提出需求。

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