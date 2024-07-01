新北環快安坑段限速40引正反論戰 舒緩車潮與安全兩難

新北環快五重溪段永和次系統路段經常出車禍，因此將部分路段限速改為40公里，引發民怨，居民直呼「這樣還叫快速道？」有民代認為限速無法解決問題，也有得認為限速可以試辦。交通局強調，主要是有個多彎路段，所以才希望藉由限速增加更多反應時間，只要一出彎就回復50公里。

新店安坑祥和路路幅寬敞，許多汽機車駕駛經常超速行駛，交通局速限調降為40公里，盼藉此加強行車及人行安全。不過新政策上路半個月來持續引發民怨，認為快速道路限速比市區還慢，乾脆都變徒步區算了。

民眾反映，連很多市區道路都是限速50公里，限速40真的奇怪，當初還花了幾百億建設，那怎麼還能叫快速道路？也有民眾擔心，會因為避免超速而一直看儀表板，那駕駛反而更危險。有在關注交通議題的臉書粉專「企鵝交通手札」也說，限速40公里的快速道路真是一絕，只要有交通問題就用限速與區間測速來解決。

新北市議員陳永福認為，限速40公里是有點太低了，可能也未必能解決問題，重點還是出在駕駛人本身，而非限速，否則會增加民怨；一般道路應該是50至60公里，主要還是駕駛要去遵守相關規定，現在也都有增設警示。新北市議員陳儀君則認為，可以試行降速3個月，觀察看是否車禍次數下降，作為政策後續參考。