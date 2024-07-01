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捷運幸福站停車場今啟用 532格汽機車位免費停1個月

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新莊捷運幸福站立體停車場今傍晚6點啟用，提供109格汽車位、423格機車位。記者劉懿萱／攝影
新莊捷運幸福站立體停車場今傍晚6點啟用，提供109格汽車位、423格機車位。記者劉懿萱／攝影

新莊捷運幸福站立體停車場今傍晚6點啟用，提供109格汽車位、423格機車位。新北市長侯友宜說，新北近5年已在新建99座停車場，提供1.1萬格汽車、8千多格機車位，而新莊地區共新建22座，其中捷運幸福站立體停車場是首座與捷運連通的，由於停車場目前只建到4層，侯說該建物可建到8層，未來5至8層會以多功能、地方需求興建。

侯友宜說，新北近5年已在新建99座停車場，提供1.1萬格汽車、8230格機車位，而新莊地區共新建22座，共投入15億7000萬元，創造2661格汽車位、1438格機車位。而捷運幸福站立體停車場提供109格汽車位、423格機車位，傍晚6點起開始試營運一個月，開放免費停車。該停車場也與中華郵政合作，設置i郵箱，讓周邊無管理員的住戶，可利用i郵箱代收郵件。

侯表示，幸福站立體停車場建物可蓋到八樓，目前蓋到四樓，還有五至八樓4個樓面會朝多目標興建，將徵求議員、議長及地方里長意見。

交通局長鍾鳴時說，幸福站立體停車場工程總經費約2.7億，導入智慧停管設備，採用車牌辨識系統及多元支付，包括LINE PAY、街口、悠遊卡等，全場設置QR CODE掃碼繳費和往捷運站的大型指引；另外，停車場內也建置3座充電樁及電動車專用滅火毯，保障民眾生命財產安全。

交通局補充，停車場將自今傍晚6點起至7月31日試營運，開放免費停車，8月1日起正式收費營運，汽車臨停每小時30元、月票3600元、轉乘月票3000元；機車臨停每次20元、月票300元、轉乘月票240元，而附近里民則也可以參與月票抽籤，若中籤則月票價格再打8折。

新北市長侯友宜今出席新莊捷運幸福站立體停車場啟用典禮。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今出席新莊捷運幸福站立體停車場啟用典禮。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今出席新莊捷運幸福站立體停車場啟用典禮。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今出席新莊捷運幸福站立體停車場啟用典禮。記者劉懿萱／攝影
新莊捷運幸福站立體停車場今傍晚6點啟用，提供109格汽車位、423格機車位。記者劉懿萱／攝影
新莊捷運幸福站立體停車場今傍晚6點啟用，提供109格汽車位、423格機車位。記者劉懿萱／攝影
新莊捷運幸福站立體停車場今傍晚6點啟用，提供109格汽車位、423格機車位。記者劉懿萱／攝影
新莊捷運幸福站立體停車場今傍晚6點啟用，提供109格汽車位、423格機車位。記者劉懿萱／攝影

停車場 車位

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