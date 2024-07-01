YouBike違規記點首日 台北市18人騎乘騎樓挨罰

台北市、新北市與桃園市今起共同推行YouBike違規記點制度，累積達3點停權14天、7點停權1年，酒、毒駕者停權2年，停權期間全國YouBike皆無法使用，記點後1年點數會歸零重計。北市交通局統計，今天上午就取締18件違規行為，皆是在騎樓騎乘自行車。

YouBike使用者若有在騎樓騎乘、闖紅燈、逆向行駛、在人行道未禮讓行人、行駛過程中手持使用行動電話、附載人員等行為，都會被記點。

台北市交通局運管科長朱宸佐說，目前優先取締「騎樓騎車」記點，今早就就取締記點18件，有觀察到比較多民眾行經騎樓改下車牽行。主要違規熱點是捷運站或地下街出入口鄰近騎樓，例如忠孝東路4段55號及和平東路1段15等，在騎乘騎乘YouBike為最大宗。

北市交通局運管科長朱宸佐說，目前仍以停管處的交通助理員作為主要稽查人力，有66人，除了舉發違規停車，也能執行包含YouBike在內的其他道路交通稽查，其餘則由民眾檢舉，未來不排除與交通警察大隊進行聯合稽查。

但有不少使用者抱怨，自行車道規畫不完整，設施沒跟上就要開罰，根本是強人所難；也有民眾擔心，如果腳踏車全在馬路上，恐怕會引發交通事故，路邊一堆違規停車無法檢舉，反過頭來讓自行車使用者挨罰，本末倒置。

台北市大安區錦華里長溫美珠說，今天早上在路口查看YouBike違規狀況，至少連續5輛車騎在騎樓內，看見行人也不會停下，甚至還響鈴趕行人。溫說，她非常贊同記點制度，希望交通局能堅持、自行車騎士能尊重行人，不用藉口沒道路，可以下車用牽的，沒有那麼委屈。