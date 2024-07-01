前瞻經費補助 新北幸福停車場啟用免費停1個月

經前瞻基礎建設計畫經費補助興建的新北市新莊區幸福立體停車場今天啟用，新北市長侯友宜說，這是新北首座與捷運車站連通停車場，下午6時起到7月31日試營運免費停車。

與侯友宜等主持啟用儀式的新北市議會議長蔣根煌表示，停車場連通捷運環狀線幸福站，民眾轉乘捷運更方便。

侯友宜說，停車場與中華郵政股份有限公司合作設置i郵箱代收郵件等，可有效提升附近居民生活機能，而這座停車場建物可建8層樓，目前只蓋到4層樓供停車，未來將投入經費增建4層樓，提供附近多目標使用空間。

新北市政府交通局長鍾鳴時表示，停車場工程總經費約新台幣2.7億元，共109格汽車位及423格機車位，提供便捷停車轉乘空間，並導入智慧停管設備，採用車牌辨識系統及多元支付繳費方式；8月起收費營運。