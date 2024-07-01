議員批市場換節能設備騙選票 蔣萬安：持續溝通

台北市議員洪婉臻指出，蔣市府以更換節能省電設備取代負擔公有市場公共電費，直批騙選票。台北市長蔣萬安今天說，盼降低公共電費也能達淨零碳排，將持續溝通。

蔣萬安在選舉期間曾提出由台北市政府負擔公有市場公共區域電費政見，但民進黨市議員洪婉臻今天指出，選舉支票本來就應該兌現，否則選民是投心酸的嗎，還是蔣萬安想成為基隆市長謝國樑第二，市府團隊現在用「汰換設備節能省碳，要取代支付公共電費補助」，這完全是兩件事，也是偷換概念。

洪婉臻批評，若蔣市府不如實兌現政見，可以說是詐欺攤商、騙選票。

蔣萬安上午出席台北市慢性病防治宣導活動開跑記者會前接受媒體聯訪表示，目前研議透過補助汰換耗能電器設備的方式，來達到降低整體電費的目標，市場處評估這樣可以節省1/2甚至2/3的電費。

蔣萬安說，會持續跟地方及自治會溝通，在降低公共電費的同時達到淨零碳排。