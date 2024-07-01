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未填傷害險意願無法借YouBike2.0 民眾站車柱前苦惱

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北、桃園未填寫公共自行車傷害險調查意願，7月1日起也無法借2.0車輛。民眾站在車柱前苦惱。記者葉德正／攝影
新北、桃園未填寫公共自行車傷害險調查意願，7月1日起也無法借2.0車輛。民眾站在車柱前苦惱。記者葉德正／攝影

YouBike2.0E最高時速可達25公里，7月1日起民眾須投保公共自行車傷害險才能租借，不過YouBike2.0雖未強制投保，新北、桃園要求7月1日前要填寫調查意願，否則同樣無法租借一般2.0車輛。新北市交通局表示，今天上午高峰期間，微笑單車有接到33件進線協助案，但都在1分鐘解決，將持續宣導。

公共自行車已成為不少民眾代步工具，除桃園已經上路YouBike2.0E電輔車，新北市預計12月引入，由於該車型時速最高可達25公里，加上騎乘距離較遠，台北、新北、桃園共同決議7月1日起，民眾須先投保公共自行車傷害險才租借YouBike2.0E，保費由政府來付。

目前1.0、2.0無法要求民眾強制保險，但新北與桃園市政府，要求業者推動公共自行車傷害險調查，民眾在7月1日前未完成投保調查意願填寫，也無法租借一般的2.0車輛。

今天上午高峰期，有不少民眾趕著上班，卻發現卡片刷不過去，趕緊打電話向微笑單車與1999陳情，才順利租借到車。

今天中午新北市藝文中心旁租借站，也有一名林先生站在車柱前汗流浹背，卡片卻怎麼刷都沒有反應，直呼「卡明明還有錢！」，經過記者告知，才知道自己沒有填寫調查表。

新北市交通局表示，截至今天上午高峰期，微笑單車共計有接到33件進線尋求協助案件，都在1分鐘內協助完成相關操作，將持續宣導。

新北、桃園未填寫公共自行車傷害險調查意願，7月1日起也無法借2.0車輛。記者葉德正／攝影
新北、桃園未填寫公共自行車傷害險調查意願，7月1日起也無法借2.0車輛。記者葉德正／攝影

桃園 自行車

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