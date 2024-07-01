北市加碼成人預防保健服務 補助價值千元6項檢查

鼓勵定期健檢，台北市衛生局今天宣布推出成人預防保健加碼檢查服務，40歲以上市民可至市立聯合醫院接受免費成人健檢，還能享有腫瘤標記等6項價值約1000元的檢查。

台北市衛生局今天舉辦慢性病防治宣導活動開跑記者會，宣布在國民健康署提供每3年1次的成人預防保健服務基礎上，加碼補助市價約新台幣1000元的6項檢查，包含尿素氮、尿酸、糖化血色素、全血細胞計數、甲狀腺刺激素及腫瘤標記。

衛生局表示，符合資格者為設籍台北市的40至64歲市民，只要至市立聯合醫院各院區接受成人預防保健服務，即可享有6項加碼檢查，補助期限為即日起至10月31日或額滿為止。

台北市長蔣萬安致詞表示，台北市平均壽命為83.75歲，除了長壽更要活得健康、快樂，所以預防疾病及早期發現非常重要，透過免費成人健檢及市府加碼的6項檢查項目，能讓市民更了解自身狀況並確保健康。

台北市衛生局長陳彥元說，高血壓、高血糖及高血脂就是國人常見的慢性病，這3項疾病初期通常沒有明顯的症狀，民眾較不易察覺就忽略掉潛藏的風險，但根據衛福部統計，10大死因中有多項與這3項慢性病有關。

陳彥元指出，成人預防保健服務檢查項目包含血糖、總膽固醇、三酸甘油酯等血液生化檢查，搭配市府補助的尿素氮、尿酸、腫瘤標記等6項檢查，相信能幫助市民大幅降低慢性病所帶來的危害。