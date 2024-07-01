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30年以上老屋活化再利用 北市每案最高補助100萬改造

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市有近8成房子屋齡超過30年，近來來陸續推動都更及整建，更新處也針對老舊建物舉行「老屋新用計畫」鼓勵屋齡超過30年的合法公私有老屋報名，每案最高補助100萬元。圖／更新處提供
台北市有近8成房子屋齡超過30年，近來來陸續推動都更及整建，更新處也針對老舊建物舉行「老屋新用計畫」鼓勵屋齡超過30年的合法公私有老屋報名，每案最高補助100萬元。圖／更新處提供

台北市有近8成房子屋齡超過30年，近來來陸續推動都更及整建，更新處也針對老舊建物舉行「老屋新用計畫」鼓勵屋齡超過30年的合法公私有老屋報名，成功入選市府將有專業團隊協助老屋體質診斷，並媒合適合的進駐者，活化利用。

更新處表示，本次老屋徵選對象為屋齡超過30年的合法公私有老屋，申請者須提供建物使照、其他合法證明文件及全數房屋所有權人同意參與文件，每案最高補助100萬元，報名日期從即日起至8月底。

更新處表示，老屋新用計畫目的除協助閒置老屋以創意手法辦理整建、維護，提升安全性、延長生命週期外，更期待以空間支持都市再生人才持續倡議社區營造及街區共善共好，並展示老屋活化的多元公共價值，促進老屋所有權人、地方社區組織及空間營運團隊間的互動，為城市注入新的生機。

更新處表示，經第一階段尋得適宜的閒置老屋後，將為入選老屋辦理體質診斷，包含空間量測評估、建築物安全初步判定及提出修繕建議，明年辦理第二階段徵選適合進駐者，協助屋主與進駐者簽訂租賃契約或合作協議，提供改造經費、輔導資源，並輔導進駐者辦理空間修繕及經營活化，每件提供上限100萬元改造經費。

台北市有近8成房子屋齡超過30年，近來來陸續推動都更及整建，更新處也針對老舊建物舉行「老屋新用計畫」鼓勵屋齡超過30年的合法公私有老屋報名，每案最高補助100萬元。圖／更新處提供
台北市有近8成房子屋齡超過30年，近來來陸續推動都更及整建，更新處也針對老舊建物舉行「老屋新用計畫」鼓勵屋齡超過30年的合法公私有老屋報名，每案最高補助100萬元。圖／更新處提供
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台北市有近8成房子屋齡超過30年，近來來陸續推動都更及整建，更新處也針對老舊建物舉行「老屋新用計畫」鼓勵屋齡超過30年的合法公私有老屋報名，每案最高補助100萬元。圖／更新處提供

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