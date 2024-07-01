30年以上老屋活化再利用 北市每案最高補助100萬改造

台北市有近8成房子屋齡超過30年，近來來陸續推動都更及整建，更新處也針對老舊建物舉行「老屋新用計畫」鼓勵屋齡超過30年的合法公私有老屋報名，成功入選市府將有專業團隊協助老屋體質診斷，並媒合適合的進駐者，活化利用。

更新處表示，本次老屋徵選對象為屋齡超過30年的合法公私有老屋，申請者須提供建物使照、其他合法證明文件及全數房屋所有權人同意參與文件，每案最高補助100萬元，報名日期從即日起至8月底。

更新處表示，老屋新用計畫目的除協助閒置老屋以創意手法辦理整建、維護，提升安全性、延長生命週期外，更期待以空間支持都市再生人才持續倡議社區營造及街區共善共好，並展示老屋活化的多元公共價值，促進老屋所有權人、地方社區組織及空間營運團隊間的互動，為城市注入新的生機。