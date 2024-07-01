影／幫市民顧健康 蔣萬安宣布成人健檢6項加碼補助估省千元

根據內政部111年統計，台北市平均壽命83.75歲，高出全國平均3.91歲，為全國最長壽城市。台北市長蔣萬安為照顧市民健康，除免費成人健康檢查外，今天再度宣布加碼補助6項檢查，包括免費的尿素氮、尿酸、糖化血色素、全血細胞計數、甲狀腺刺激素、及CA-199腫瘤標記等，檢查費用約價值1000元，補助名額約5千名。

只要設籍北市40-64歲市民符合成人預防保健服務檢查資格，7月1日至10月31日到聯醫接受政府補助的成人健檢，即可免費享有加碼6項檢查，用罄為止。

蔣萬安今天上午出席「台北健康養成記」慢性病防治宣導系列活動說，台北市2023年全國十大死因中有七項是慢性病，其中十大死因榜首為癌症，如何早期發現早期治療，確保民眾健康，是市府政策推動非常重要的一環。

衛生局表示，根據衛福部國民健康署2017至2020年國民營養健康狀態變遷調查結果顯示，三高（高血壓、高血糖、高血脂）盛行率分別為26%、11%及26%，衛生局長陳彥元說，三高疾病初期通常沒有明顯的症狀，民眾較不易察覺，進而忽略掉其潛藏的風險，目前國民健康署提供年滿40歲以上民眾每3年1次的成人預防保健服務。

藝人高伊玲（鴨子）也表示，40歲被認為是人生的高峰期，通常需要兼顧事業及家庭，因此照顧好自身的健康相當重要，自己是演員常因拍戲導致作息不正常，為了保持身體健康，平時就會有定期健康檢查的習慣，像政府補助的成人健康檢查，裡面的項目就有包含常見的血糖、血壓、膽固醇、肝腎功能及體重腰圍的檢查，強烈鼓勵沒有接受檢查的民眾一定要多加利用。

另外，台北市民即日起至113年12月31日止，只要到成健特約醫事機構完成「成人預防保健服務」或「B、C型肝炎篩檢」即可至「台北健康養成記」活動網頁參與「揪團做健檢，好禮獎不完」健檢登錄活動，每月將抽出25名千元禮券的幸運得主，若是7、8月就完成檢查並登錄，可加碼抽3000元的早鳥好禮，另外與親友一同組團參與，還有機會獲得加碼團體獎。