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拆樑行動 蔣萬安：願給謝國樑支持或協助

中央社／ 台北1日電

公民團體發起罷免基隆市長謝國樑行動，台北市長蔣萬安今天說，謝國樑推動政策將基隆往好的方向改變，接下來若有任何需要，他都願意給予謝國樑支持或協助。

蔣萬安今天出席台北市慢性病防治宣導活動開跑記者會前接受媒體聯訪，被問及謝國樑遭公民團體推動罷免一事表示，謝國樑率領基隆市府團隊推動的各項市政得到市民肯定，且有許多政策是將基隆往好的方向改變，他認為，為罷免而罷免的政治操作是在傷害民主。

媒體追問對國民黨籍立法委員提案修正公職人員選舉罷免法、提案提高罷免門檻的看法。蔣萬安表示，此事應該要審慎溝通討論、充分交換意見。他重申，謝國樑將基隆往好的方向改變，為罷免而罷免的政治操作不只對民主造成傷害，也會帶來社會動盪。

蔣萬安說，尊重選舉結果是民主精神重要的一環，接下來謝國樑如果有任何需要，他都願意給予支持。

至於是否願意親自幫忙站台，蔣萬安強調，只要謝國樑有需要，他都很願意給予支持或協助。

罷免 謝國樑

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