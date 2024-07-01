聽新聞
test
0:00 / 0:00
社區充電樁管理漏洞 北市上旬開專家會議
電動車普及，截至今年4月，全台電動汽車逾6萬7995輛、電動機車逾71萬7089輛，北市營利型充換電站是由產發局主責，雖訂有設置規範，但缺法律效力與強制手段；許多社區大樓設充電樁至今也無主責機關管理。北市近5年發生134起鋰電池火災，新北近13年有20起，北市民代籲地方政府應研議自治條例。北市府表示，本月上旬將開專家學者會議，促中央盡速訂相關法規或規範。
鋰電池火警頻傳，因電動車與充換電站使用的鋰電池，在損壞、過度充電或過熱下，易引起自燃並釋出有毒氣體，還可能爆炸，北市議員陳宥丞要求市府尋求解決之道。目前有多處充換電站鄰近加油站等高風險區域，若沒有強制管理手段，難以確保充換電站安全。
陳宥丞提到，社區大樓內非營利型充換電站，目前沒有主管機關負責，若在社區大樓地下停車場發生充電樁異常而引發電池自燃，將造成公共安全危機。
北市產發局表示，相關法規屬全國性問題，會向中央建議應全面檢討訂定法規或管制規定，產業局也將於本月上旬開專家學者會議，發函敦促中央盡速訂定相關法規或規範。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言