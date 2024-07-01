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社區充電樁管理漏洞 北市上旬開專家會議

聯合報／ 記者林麗玉葉德正／連線報導
許多社區大樓設有充電樁，至今無主責機關管理，北市議員陳宥丞籲市府應朝自治條例方向研議。記者林麗玉／攝影
許多社區大樓設有充電樁，至今無主責機關管理，北市議員陳宥丞籲市府應朝自治條例方向研議。記者林麗玉／攝影

電動車普及，截至今年4月，全台電動汽車逾6萬7995輛、電動機車逾71萬7089輛，北市營利型充換電站是由產發局主責，雖訂有設置規範，但缺法律效力與強制手段；許多社區大樓設充電樁至今也無主責機關管理。北市近5年發生134起鋰電池火災，新北近13年有20起，北市民代籲地方政府應研議自治條例。北市府表示，本月上旬將開專家學者會議，促中央盡速訂相關法規或規範。

鋰電池火警頻傳，因電動車與充換電站使用的鋰電池，在損壞、過度充電或過熱下，易引起自燃並釋出有毒氣體，還可能爆炸，北市議員陳宥丞要求市府尋求解決之道。目前有多處充換電站鄰近加油站等高風險區域，若沒有強制管理手段，難以確保充換電站安全。

陳宥丞提到，社區大樓內非營利型充換電站，目前沒有主管機關負責，若在社區大樓地下停車場發生充電樁異常而引發電池自燃，將造成公共安全危機。

北市產發局表示，相關法規屬全國性問題，會向中央建議應全面檢討訂定法規或管制規定，產業局也將於本月上旬開專家學者會議，發函敦促中央盡速訂定相關法規或規範。

加油站 北市 電動機車

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