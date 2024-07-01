水域安全SOP只見：禁止下水

台灣是海島國家，行政院2020年推「向海致敬」政策，其中一項目標是讓國人親近海洋。實務上水域管理單位多，橫跨海委會、漁業署、觀光署、水利署及地方政府。台北海洋科技大學航海系助理教授方凱弘直言，水域權責破碎、無系統化，管理作為常是一刀切全面禁止下水，「頭痛醫腳、腳痛醫頭」對安全毫無幫助。

每年夏季民眾到溪間、海岸遊憩，溺斃意外層出不窮。消防署統計，2018年至2022年每年平均有902人溺水，地點在溪河占44%、海邊23%居次，有54.7%集中於6至10月夏季，通常一遇到溺斃意外，地方政府第一反應是先畫紅線，禁止民眾下水，例如過去曾遊客如織的淡水沙崙海水浴場，早年多人溺斃封閉，現已不復往日榮景。

方主張，政府應該思考以負面表列取代正面表列，讓民眾知道該區不能用哪些浮具；分級管理取代分區管理，讓經過訓練且持有證照者，依據不同等級去不同區域遊憩，而非限制部分溪流、海域，不僅救生員人力不敷成本，也無法讓民眾了解水文。

方建議，應提升救援能量取代禁止、懲罰，例如基隆大武崙去年發生溺斃意外，市府設置一條紅線在海面上，簡直是「頭痛醫腳、腳痛醫頭」，對安全助益有限，應向民眾宣傳紅線為救援線，若被海流帶走要緊抓求救，但方也肯定基隆市府，後續在大武崙設置免費救生衣提升救援量能，而非禁止下水是正確態度。

台灣開水聯盟召集人李元治表示，阻擋民眾接觸水域、斷絕安全學習，是發生溺水一大原因，當有人在無救生員情況下溺水，若只等待救護人員，恐錯失救援時機；反之，若附近有人正進行水上活動，或是路過民眾有攜帶浮具，才有機會及時救援。