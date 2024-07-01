新北大豹溪防溺意外 30處駐點巡查

暑假是玩水旺季，新北大豹溪2000年迄今累計46人溺斃，曾創下1天27起溺水案紀錄，新北消防局投入大量人力、物力，結合民團、攤商協同作戰，全流域30處駐點，也嚴抓喝酒下水者，防止溺水意外，讓大豹溪連續6年零溺斃案。

市長侯友宜昨到三峽區鴛鴦谷遊樂區，視察水域救援演練，也慰問協助維護大豹溪流域戲水安全的民間救難團體。

市府在大豹溪、南北勢溪等地建立夏季水域安全巡查機制，雨量達40毫米時，警察局、消防局及區公所災害應變人員會前往巡查，第一時間疏散溪流沿線民眾，並在32處安裝監視器及廣播系統，高規格防溺。

池姓男子駐守大豹溪當志工18年，他說，近年大多抽筋、滑倒、摔傷等小事件，有溺水也馬上救起，看著遊憩親子能快樂返家，那成就感難以形容。

市議員呂家愷認為，防溺若要治本，應從小鼓勵孩童學習親水，才能建立危險意識。市議員蘇泓欽說，官方和民間攜手防溺是好事，也要注意資源分配是否合適。

開放與管理拉鋸，基隆大武崙沙灘也是一例。去年8月接連發生3起溺水案，釀3人死亡，市府一度封閉水域，之後採取海面浮球警戒線往內移等管制措施，商家嘆管制過嚴，距岸際太近，退潮時沒法玩水，遊客不想來，就沒生意可做。

救生員今年6月進駐，海域設有1條警戒線，著救生衣才能越線玩立槳等水上活動。有戲水客說，假日人多，警戒線內有點擁擠，若能再外移5至10公尺更好，戲水者也要對自身安全負責，不能光靠政府限制與把關。

社團法人中華民國水適能訓練協會協助當地安全維護工作，委由「東北角瓦格納」團隊救生員輪班值勤。救生員說，民眾違規越線時，聽到哨音催促若看向救生員，大多會意識到「就是吹你」，會配合回到警戒線內，其他遊客也會提醒，偶爾有人裝沒聽到，須下水勸導。