聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北大豹溪防溺意外 30處駐點巡查

聯合報／ 記者李成蔭林昭彰邱瑞杰／連線報導
夏季到來，又是戲水旺季，不少民眾到三峽大豹溪邊戲水，新北消防局昨演練空拍機送救生圈。記者李成蔭／攝影
夏季到來，又是戲水旺季，不少民眾到三峽大豹溪邊戲水，新北消防局昨演練空拍機送救生圈。記者李成蔭／攝影

暑假是玩水旺季，新北大豹溪2000年迄今累計46人溺斃，曾創下1天27起溺水案紀錄，新北消防局投入大量人力、物力，結合民團、攤商協同作戰，全流域30處駐點，也嚴抓喝酒下水者，防止溺水意外，讓大豹溪連續6年零溺斃案。

市長侯友宜昨到三峽區鴛鴦谷遊樂區，視察水域救援演練，也慰問協助維護大豹溪流域戲水安全的民間救難團體。

市府在大豹溪、南北勢溪等地建立夏季水域安全巡查機制，雨量達40毫米時，警察局、消防局及區公所災害應變人員會前往巡查，第一時間疏散溪流沿線民眾，並在32處安裝監視器及廣播系統，高規格防溺。

池姓男子駐守大豹溪當志工18年，他說，近年大多抽筋、滑倒、摔傷等小事件，有溺水也馬上救起，看著遊憩親子能快樂返家，那成就感難以形容。

市議員呂家愷認為，防溺若要治本，應從小鼓勵孩童學習親水，才能建立危險意識。市議員蘇泓欽說，官方和民間攜手防溺是好事，也要注意資源分配是否合適。

開放與管理拉鋸，基隆大武崙沙灘也是一例。去年8月接連發生3起溺水案，釀3人死亡，市府一度封閉水域，之後採取海面浮球警戒線往內移等管制措施，商家嘆管制過嚴，距岸際太近，退潮時沒法玩水，遊客不想來，就沒生意可做。

救生員今年6月進駐，海域設有1條警戒線，著救生衣才能越線玩立槳等水上活動。有戲水客說，假日人多，警戒線內有點擁擠，若能再外移5至10公尺更好，戲水者也要對自身安全負責，不能光靠政府限制與把關。

社團法人中華民國水適能訓練協會協助當地安全維護工作，委由「東北角瓦格納」團隊救生員輪班值勤。救生員說，民眾違規越線時，聽到哨音催促若看向救生員，大多會意識到「就是吹你」，會配合回到警戒線內，其他遊客也會提醒，偶爾有人裝沒聽到，須下水勸導。

大豹溪 新北 溺水

延伸閱讀

影／三峽大豹溪夏季人潮暴滿 消防員現場演練、強降雨簡訊預警

「東北角瓦格納」進駐大武崙沙灘 導正違規必要時救溺

中央地方權責破碎、無系統 水域安全SOP只見：禁止下水

救生員進駐大武崙沙灘 未穿救生衣越警戒線 頻吹哨喚回

相關新聞

新北大豹溪防溺意外 30處駐點巡查

暑假是玩水旺季，新北大豹溪2000年迄今累計46人溺斃，曾創下1天27起溺水案紀錄，新北消防局投入大量人力、物力，結合民...

水域安全SOP只見：禁止下水

台灣是海島國家，行政院2020年推「向海致敬」政策，其中一項目標是讓國人親近海洋。實務上水域管理單位多，橫跨海委會、漁業...

社區充電樁管理漏洞 北市上旬開專家會議

電動車普及，截至今年4月，全台電動汽車逾6萬7995輛、電動機車逾71萬7089輛，北市營利型充換電站是由產發局主責，雖...

影／三峽大豹溪夏季人潮暴滿 消防員現場演練、強降雨簡訊預警

夏季到來，又是戲水好時節，三峽大豹溪人滿患，新北市長侯友宜下午到三峽區鴛鴦谷遊樂區，視察消防局水域救援演練，同時慰問協助...

北市公有市場電費由補助改成換設備 議員批詐欺…市場處：更節電

台北市長蔣萬安在選舉時曾提出「由市府負擔公有市場公共區域電費」政策，不過市場處卻以更換節能省電設備作為方案，被議員質疑是...

北市信義區38度橙色高溫燈號 士林社子站測39.1度

受到西南風沉降影響，各地天氣高溫炎熱，台北市災防辦公室提醒，中央氣象署於12時27分已針對台北市信義區發布38度橙色高溫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。