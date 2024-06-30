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影／三峽大豹溪夏季人潮暴滿 消防員現場演練、強降雨簡訊預警

聯合報／ 記者林昭彰李成蔭／新北即時報導
夏季到來，又是戲水好時節，不少民眾會到三峽大豹溪邊戲水。記者李成蔭／攝影
夏季到來，又是戲水好時節，不少民眾會到三峽大豹溪邊戲水。記者李成蔭／攝影

夏季到來，又是戲水好時節，三峽大豹溪人滿患，新北市長侯友宜下午到三峽區鴛鴦谷遊樂區，視察消防局水域救援演練，同時慰問協助維護大豹溪流域戲水安全的民間救難團體，表彰並感謝民間團體對維護水域安全的辛勞和付出。

消防局指出，新北市政府在大豹溪、南北勢溪等處建立夏季水域安全巡查機制，當時雨量達到40毫米時，由警察局、消防局、區公所的災害應變人員立即前往巡查，第一時間疏散溪流沿線民眾。

侯友宜表示，新北有120公里的安全水域及21條溪流，為保障安全，特別針對南勢溪以及北勢溪、大豹溪、逮魚堀溪做好安全警戒，在39處民眾戲水熱點，消防局派駐43個民間救難團體，每年動用1萬5000人次，尤其大豹溪是重中之重，好在民團及義消支持，這5年已救起134名傷者跟溺者，達成連6年零溺斃。

新北市政府與河岸遊樂區業者合作，在大豹溪、南（北）勢溪、金色水岸、嶺腳瀑布等32處安裝監視器及廣播系統，持續守護水域安全。2022年起也與中央氣象署合作，於三峽區大豹溪及雙溪區虎豹潭試辦「強降雨細胞廣播訊息系統」，發送溪水暴漲警示簡訊，去年擴及9處溪流，方便民眾迅速遠離，確保安全。另外，也與教育局合作舉辦消防夏令營，提升民眾對水域安全及自救技能的認知。

記者今天現場直擊，鴛鴦谷的確遊客眾多，還不少外國人前來同樂，岸邊也不少民間團體待命。民眾表示，今天敢過來玩就不會太擔心，因為看到現場都有規範安全水域區，也有眾多待命人員，只要在規定區域內，相信不會有危險。

演練過程出動空拍機投擲救生圈，並有類似火箭筒外觀繩索可快速發射繩索，方便救援人員迅速救起民眾，非常救援系統非常完善，不過外界也好奇是否規格過高，恐致其他區域資源不均。

新北市議員呂家愷表示，消防局已經做的很好，就他了解資源分配也平均，但若要治本，還是希望市府由校園教育就讓孩童學習親水，才能讓救援資源舒緩，也應該給志工更多保險及鼓勵。

市議員蘇泓欽也肯定市府作為，不過要注意看能否有官方定點，不能都只想著靠民間，相關措施當然越多越好，不過也要注意資源分配平均。

夏季到來，又是戲水好時節，三峽大豹溪過去是危險區域，不少救生志工在岸邊。記者李成蔭／攝影
夏季到來，又是戲水好時節，三峽大豹溪過去是危險區域，不少救生志工在岸邊。記者李成蔭／攝影
夏季到來，又是戲水好時節，不少民眾會到三峽大豹溪邊戲水，新北消防局今演練救援情況。記者李成蔭／攝影
夏季到來，又是戲水好時節，不少民眾會到三峽大豹溪邊戲水，新北消防局今演練救援情況。記者李成蔭／攝影
夏季到來，又是戲水好時節，不少民眾會到三峽大豹溪邊戲水，消防局也演練空拍機送救生圈。記者李成蔭／攝影
夏季到來，又是戲水好時節，不少民眾會到三峽大豹溪邊戲水，消防局也演練空拍機送救生圈。記者李成蔭／攝影

新北市長侯友宜今前往三峽大豹溪鴛鴦谷視察。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今前往三峽大豹溪鴛鴦谷視察。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今前往三峽大豹溪鴛鴦谷視察。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今前往三峽大豹溪鴛鴦谷視察。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今前往三峽大豹溪鴛鴦谷視察，隨後感謝民間團體。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今前往三峽大豹溪鴛鴦谷視察，隨後感謝民間團體。記者李成蔭／攝影

侯友宜 大豹溪

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