北市公有市場電費由補助改成換設備 議員批詐欺…市場處：更節電

台北市長蔣萬安在選舉時曾提出「由市府負擔公有市場公共區域電費」政策，不過市場處卻以更換節能省電設備作為方案，被議員質疑是打臉市長，還配合「詐欺」。產發局回應，市府分析發現可直接汰換耗能設備，換為節電設施，不僅能降低公共電費，也符合淨零碳排政策，成為補貼方式之一。

議員洪婉臻表示，市長首創「市府負擔公有市場公共區域基本電費」，南門市場已落成，環南市場與北投市場也正改建，攤商要每月支付約2500元公共電費，負擔很大，明明說好要補貼，最後變「維持現狀」，還亂說支付公共基本電費攤商會恣意用電，批評市府不認帳、配合詐欺攤商。

林延鳳指出，市場處沒有掌握汰換節能燈具的詳細數字，包括有多少市場已經補助燈具汰換，總共編列多少經費、降低多少電費都沒資落，應先把數據量化後再和財建委員會報告，議員不知道能省多錢，也不清楚市府要編多少預算、是否屬於連續性預算、對於財務有無負擔、最終可不可行。

市場處回應，市府分析政策，發現能直接汰換省電設備，包括燈具、變頻冷氣等，降低攤商負擔，而非直接補助電費，透過設施設備改善來降低公共電費，針對公共區域燈具、空調由市府支出，也是補貼攤商公共電費的一種方式。

台北市產發局長陳俊安說，透過更換傳統燈具長期協助降低公共電費，減少高耗能設施使用，進而協助攤商減輕負擔，例如寧夏夜市過去使用傳統燈具，後來完成節能燈具，整體用電平均降至3分之1，同時達到淨零碳排目的，協助攤商降低用電負擔。

陳俊安表示，初步估算店家平均省下2分之1至3分之2的電費。現行市場汰換節能設備最高補助50%，未來會再請市場處研議，用什麼方式計算來核算補助比例。

陳俊安強調，公有市場所有軟、硬體資產皆為台北市政府所有，攤商屬於使用權人，因此整建修繕、節能減碳、水電節約等，市府本就有責任，因此市府應推動更換節電設備，節能減碳樽節讓攤商見少水電費負擔，後續會請市場處評估提出書面說明。