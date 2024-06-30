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冷氣作業高峰期防意外 新北啟動專案檢查

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北啟動夏季熱危害及冷氣作業專案檢查，確保相關作業人員與民眾安全。本報資料照片。
新北啟動夏季熱危害及冷氣作業專案檢查，確保相關作業人員與民眾安全。本報資料照片。

夏日溫度屢創新高，是冷氣業作業高峰期，經常發生戶外工作者熱危害、墜落、感電，與物體墜落風險。新北市勞檢處啟動「夏季熱危害及冷氣作業專案檢查」，督促雇主落實熱危害防護工作及冷氣作業安全規定，保障作業人員與民眾安全。

勞工局長陳瑞嘉表示，夏季戶外工作者是發生熱衰竭、熱痙攣或熱中暑等熱疾病高風險族群，雇主應依「職業安全衛生設施規則」規定採取「降溫」、「休息」、「飲水」等防護措施，以防止熱疾病的發生；外送員也必須自主休息、喝水與防曬，避免長時間在高溫下勞動。

此外冷氣安裝人員常需在建築物外牆作業，如未做好安全防護工作，將面臨職災發生風險，因此透過專案檢查要求雇主落實各項安全整備工作。

勞檢處說，冷氣安裝常受限於現場環境，施工風險高於一般作業，雇主應落實「防墜」、「固定」及「管制」等3大預防重點，其中「防墜」就是設置人員防墜設施；「固定」就是以繩索固定冷氣機及各項施工材料；「管制」就是指派人員監視，同時設置施工管制圈圍，降低行人穿越風險。

雇主也可至新北勞動雲下載由勞檢處製作的「冷氣裝修安全作業指引」及「冷氣安全注意宣導影片」，供教育訓練時使用，事前多一分準備，才能有效防止意外發生。

勞檢處說，熱危害專案檢查結果，如有違反規定者，將依職安法通知限期改善，屆期未改善，將處3到15萬元罰鍰；至於冷氣安裝專案檢查，因作業風險較高，如有違反安全規定者，除要求限期改善外，依職安法可處3到30萬元的罰鍰，除依法處罰外，如因此使勞工發生職業災害，亦將面臨民事賠償及刑事責任。

冷氣 風險

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