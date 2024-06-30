聯醫護理師流失嚴重「招嘸人」 議員籲：提高加給

近年來護理師人力缺口擴大，聯醫去年更創近5年離開職場高峰期，今年3月還有一成缺口未補足。議員建議，市府可在短期內提高加給，把人數補齊。衛生局長陳彥元認為，除了多元招募管道外，包含薪資、環境等都應提升。

陳彥元表示，台北市立大學擬和聯醫合作，增設護理學程，除了市長政見落實外，聯醫屬於急性照顧機構，醫護工作量大，若缺乏人力剩下的人必須承擔更大的工作量，在招募上需要有更多元管道。

陳彥元坦言，留住現有人力和多元招募人才是減緩護理缺口首要目標，聯醫也很努力在做，但近年來護理相關科系畢業生實際投入護理照顧僅6成，與以前相比，也越來越少人願意當「公費生」，而是畢業後自己選擇工作，他認為除了招募外，優化護理人員工作環境更加重要。

議員楊植斗認為，台北市應要有一套體系將人才留住，樂見北市大開設學程培育人才，但教育部對公立大學的名額數一直不肯放寬，北市大目前規畫一年招30人仍然是杯水車薪，希望教育部能讓市北大多開一班，讓每年有60位年輕醫護有機會投入產業。

楊植斗說，各縣市現在都積極搶護理人才，聯醫近期雖然提高獎金和加班費，但仍有一成左右的缺額。他點出，因為缺額多，導致護理人員工作量大，有些護理師已不在乎加班費，只想得到正常休假日，好好喘口氣。