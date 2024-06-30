快訊

中職／暴雷？悍將7/11排好「育成降臨」 球團回應了

未經鑑定難強制安置 男4度走失 議員疾呼應建立機制

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員黃淑君（左一）、社會局長李美珍（中）與海山警分局長陳保緒多次處理林男個案。圖／黃淑君提供
新北市議員黃淑君（左一）、社會局長李美珍（中）與海山警分局長陳保緒多次處理林男個案。圖／黃淑君提供

新北市板橋一名林姓男子，家屬稱有相關障礙，多次外出走失，讓家中重度肢障母親焦急如熱鍋上螞蟻，雖警方多次找到人，也因涉案送地檢署，但該男未經鑑定，也沒傷人，難強制安置，造成多次找到人，又因無法可管，只能放人。新北市社會局昨天暫時將男子送往萬里建中心安置，不料今天凌晨人又跑了，萬里警方將男子再度尋獲，社會局現正聯繫，希望先帶他就醫，後續再安排家屬協助鑑定。

新北市議員黃淑君日前接獲家屬通報，家中孩子外出後沒有再回家，因為母親有重度肢障，根本無力自行找人，希望能夠尋求議員協助。

男子日前被海山警分局找回後，因為涉嫌在超商拿走店內商品，警方依相關罪嫌將他移送地檢署偵辦，但地檢署複訊後即放人，男子再度失聯。

板橋警方調閱相關監視系統，再度找回林男，但他因為沒有相關身障身份，且沒有傷人傾向，依法難以強制安置，在社工協調下，先將他暫時安置到萬里重建中心。

考量個案身心狀況，安排1樓獨立房間安置，重建中心也安排每個小時巡房一次，但該空間為一般套房，門窗沒有上鎖及警報系統，林男今天又二度逃離重建中心，目前萬里警方已經他找回。

黃淑君指出，媽媽因重度肢障，無法帶孩子去做鑑定，沒有相關手冊，導致無法後續強制處理；社會局長李美珍說，因為沒有鑑定，在人權相關條件下，才無法強制約束，權宜之計才會先安排到重建中心。

黃淑君說，這起棘手個案凸顯更多的社會問題，社工得到個案後，目前可協力的後送機制不健全，現場人力匱乏，常常面臨心有餘而力不足，而警察得到個案後，有明確違法事實，移送法辦後放離，無明確違法事實，只能關懷後放離。

黃淑君說，法令規定不健全，讓第一線執行任務之人員無法可循，今天好險都發生在新北市，若是離開新北市又怎麼辦？這起個案因為引起關注，警察局長廖訓誠、社會局長李美珍都是跳到第一線處理，這直得肯定，但這類案件絕非個案，相關機制一定要建立起來，不要等到悲劇發生，才來補破網。

建中 萬里

延伸閱讀

淡水第一公墓舊塔明年拆 「新塔骨灰櫃滿」將再建塔

板橋黃石市場BOT年底將完工 公托、青創空間消失？

承銷人死亡竟有買賣紀錄？新北果菜：加強查核

板殯遷不遷？侯友宜允年底前評估出爐 改善噪音先這麼做

相關新聞

鋰電池火警頻傳 社區充電樁管理漏洞 北市下月專家會議

日前南韓電池製造商工廠大火，造成數十人傷亡；新北土城也發生疑似鋰電池充電引爆火警，電動車愈來愈多，許多社區大樓也都設有充...

改善淡水交通 侯友宜盼卓揆幫忙

淡江大橋預計2025年底完工，行政院長卓榮泰及新北市長侯友宜昨視察進度，侯友宜憂心大淡水地區交通持續堵塞，盼八里輕軌盡速...

聯醫護理師流失嚴重「招嘸人」 議員籲：提高加給

近年來護理師人力缺口擴大，聯醫去年更創近5年離開職場高峰期，今年3月還有一成缺口未補足。議員建議，市府可在短期內提高加給...

淡北道路高架橋施工交維 台2乙機車道7月3日起調整

連接新北淡水及台北北投的淡北道路今年初開工，為配合關渡大橋匝道內的高架橋墩施作，關渡大橋淡水端台2乙線機車道路型微調，用...

大安森林公園淪毛孩殺手？公園處：未用毒餌

大安森林公園被喻為「台北之肺」，近日卻傳出法國鬥牛犬吃了公園內的草，不到1分鐘就暴斃，飼主痛心。里長透露，也曾有流浪犬疑...

台北親水節玩瘋 蔣萬安被孩子圍攻

全台不時傳高溫，昨是暑假第一天，台北親水節、基隆暖暖公園親水季和新北鶯歌陶博館附設的戲水池，都湧入大批玩水人潮，台北市長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。