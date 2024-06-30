未經鑑定難強制安置 男4度走失 議員疾呼應建立機制

新北市板橋一名林姓男子，家屬稱有相關障礙，多次外出走失，讓家中重度肢障母親焦急如熱鍋上螞蟻，雖警方多次找到人，也因涉案送地檢署，但該男未經鑑定，也沒傷人，難強制安置，造成多次找到人，又因無法可管，只能放人。新北市社會局昨天暫時將男子送往萬里重建中心安置，不料今天凌晨人又跑了，萬里警方將男子再度尋獲，社會局現正聯繫，希望先帶他就醫，後續再安排家屬協助鑑定。

新北市議員黃淑君日前接獲家屬通報，家中孩子外出後沒有再回家，因為母親有重度肢障，根本無力自行找人，希望能夠尋求議員協助。

男子日前被海山警分局找回後，因為涉嫌在超商拿走店內商品，警方依相關罪嫌將他移送地檢署偵辦，但地檢署複訊後即放人，男子再度失聯。

板橋警方調閱相關監視系統，再度找回林男，但他因為沒有相關身障身份，且沒有傷人傾向，依法難以強制安置，在社工協調下，先將他暫時安置到萬里重建中心。

考量個案身心狀況，安排1樓獨立房間安置，重建中心也安排每個小時巡房一次，但該空間為一般套房，門窗沒有上鎖及警報系統，林男今天又二度逃離重建中心，目前萬里警方已經他找回。

黃淑君指出，媽媽因重度肢障，無法帶孩子去做鑑定，沒有相關手冊，導致無法後續強制處理；社會局長李美珍說，因為沒有鑑定，在人權相關條件下，才無法強制約束，權宜之計才會先安排到重建中心。

黃淑君說，這起棘手個案凸顯更多的社會問題，社工得到個案後，目前可協力的後送機制不健全，現場人力匱乏，常常面臨心有餘而力不足，而警察得到個案後，有明確違法事實，移送法辦後放離，無明確違法事實，只能關懷後放離。

黃淑君說，法令規定不健全，讓第一線執行任務之人員無法可循，今天好險都發生在新北市，若是離開新北市又怎麼辦？這起個案因為引起關注，警察局長廖訓誠、社會局長李美珍都是跳到第一線處理，這直得肯定，但這類案件絕非個案，相關機制一定要建立起來，不要等到悲劇發生，才來補破網。