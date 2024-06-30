新北專案勞檢 防戶外工作者因天氣高溫熱危害
氣溫持續飆高，新北市勞工局今天表示，已啟動「夏季熱危害及冷氣作業專案檢查」，督促雇主落實熱危害防護工作及冷氣作業安全規定，以防止戶外工作者與外送員熱疾病危害。
勞工局發布新聞稿，局長陳瑞嘉表示，天氣持續高溫，夏季戶外工作者易發生熱衰竭、熱痙攣或熱中暑等熱疾病的危害，因此，勞工局已啟動「夏季熱危害及冷氣作業專案檢查」。
他表示，雇主應依「職業安全衛生設施規則」規定採取「降溫」、「休息」、「飲水」等防護措施，以防止熱疾病的發生；外送員也必須自主休息、喝水與防曬，避免長時間在高溫下勞動。
他表示，冷氣安裝人員常需在建築物外牆作業，如未做好安全防護工作，將面臨職災發生風險，因此透過專案檢查要求雇主落實各項安全整備工作。
勞工局表示，依勞檢處針對熱危害專案檢查結果，如有違反規定者，將通知限期改善，屆期未改善，將處新台幣3萬元到15萬元罰鍰；冷氣安裝專案檢查違規者，要求限期改善，否則將處3萬元到30萬元的罰鍰。
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