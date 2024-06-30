淡北道路高架橋施工交維 台2乙機車道7月3日起調整

連接新北淡水及台北北投的淡北道路今年初開工，為配合關渡大橋匝道內的高架橋墩施作，關渡大橋淡水端台2乙線機車道路型微調，用路人可依照原動線行駛，也可避開工區改道行駛民權路92巷，提醒用路人要減速慢行注意安全。

淡北道路全長5.45公里，分為4個工區施作，目前已陸續完成淡金路及中正東路1段交維調整及施工圍籬架設，同時規畫第3工區工程範圍，7月3日起調整關渡大橋旁台2乙線機車道。

新工處說明，關渡大橋匝道內的主線高架橋已在2013年完成基樁工程並預留橋墩續接處，今年9月起將啟動施作高架橋墩基礎。台2乙線往淡水方向機車道調整後仍維持原行車動線，但道路路型將些微偏移並局部縮減道路寬度，用路人可依照原動線行駛；建議若是從台北往淡水方向的用路人可直接改道行駛民權路92巷。