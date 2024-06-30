快訊

中職／暴雷？悍將7/11排好「育成降臨」 球團回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

淡北道路高架橋施工交維 台2乙機車道7月3日起調整

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
連接新北淡水及台北北投的淡北道路今年初開工。圖／新北工務局提供
連接新北淡水及台北北投的淡北道路今年初開工。圖／新北工務局提供

連接新北淡水及台北北投的淡北道路今年初開工，為配合關渡大橋匝道內的高架橋墩施作，關渡大橋淡水端台2乙線機車道路型微調，用路人可依照原動線行駛，也可避開工區改道行駛民權路92巷，提醒用路人要減速慢行注意安全。

淡北道路全長5.45公里，分為4個工區施作，目前已陸續完成淡金路及中正東路1段交維調整及施工圍籬架設，同時規畫第3工區工程範圍，7月3日起調整關渡大橋旁台2乙線機車道。

新工處說明，關渡大橋匝道內的主線高架橋已在2013年完成基樁工程並預留橋墩續接處，今年9月起將啟動施作高架橋墩基礎。台2乙線往淡水方向機車道調整後仍維持原行車動線，但道路路型將些微偏移並局部縮減道路寬度，用路人可依照原動線行駛；建議若是從台北往淡水方向的用路人可直接改道行駛民權路92巷。

工務局指出，淡北道路完工後，將可以有效紓解台2線道路容量不足所產生的交通瓶頸，同時分流台2線通過性車流，解決現在的交通瓶頸。局長祝惠美強調，淡北道路面臨地形條件侷限、交通量龐大的挑戰，因此主線高架橋施工採用懸臂工法施作，墩柱施作完畢後，即可縮減路面施工範圍，恢復原有車道寬度，利用懸臂工作車自動推進橋梁節塊，可縮短工期及減少人力成本，達成施工自動化。

為配合淡北道路工程關渡大橋匝道內的高架橋墩施作，關渡大橋淡水端台2乙線機車道路型微調。圖／新北工務局提供
為配合淡北道路工程關渡大橋匝道內的高架橋墩施作，關渡大橋淡水端台2乙線機車道路型微調。圖／新北工務局提供
為配合淡北道路工程關渡大橋匝道內的高架橋墩施作，關渡大橋淡水端台2乙線機車道路型微調。圖／新北工務局提供
為配合淡北道路工程關渡大橋匝道內的高架橋墩施作，關渡大橋淡水端台2乙線機車道路型微調。圖／新北工務局提供

淡水 車道 高架橋

延伸閱讀

高架橋下躺1顆灰毛球！2車主「直接在路上搶著領養奶貓」 結局44萬人全傻了

新北淡水古蹟博物館7月1日邀巨蟹座吃早餐 慶祝19周年

淡水水源里大拜拜繞境盛大 傳承習俗祈福平安

高雄沿海路施工中溝渠連續「咬」人車 新工處指是這原因

相關新聞

鋰電池火警頻傳 社區充電樁管理漏洞 北市下月專家會議

日前南韓電池製造商工廠大火，造成數十人傷亡；新北土城也發生疑似鋰電池充電引爆火警，電動車愈來愈多，許多社區大樓也都設有充...

改善淡水交通 侯友宜盼卓揆幫忙

淡江大橋預計2025年底完工，行政院長卓榮泰及新北市長侯友宜昨視察進度，侯友宜憂心大淡水地區交通持續堵塞，盼八里輕軌盡速...

聯醫護理師流失嚴重「招嘸人」 議員籲：提高加給

近年來護理師人力缺口擴大，聯醫去年更創近5年離開職場高峰期，今年3月還有一成缺口未補足。議員建議，市府可在短期內提高加給...

淡北道路高架橋施工交維 台2乙機車道7月3日起調整

連接新北淡水及台北北投的淡北道路今年初開工，為配合關渡大橋匝道內的高架橋墩施作，關渡大橋淡水端台2乙線機車道路型微調，用...

大安森林公園淪毛孩殺手？公園處：未用毒餌

大安森林公園被喻為「台北之肺」，近日卻傳出法國鬥牛犬吃了公園內的草，不到1分鐘就暴斃，飼主痛心。里長透露，也曾有流浪犬疑...

台北親水節玩瘋 蔣萬安被孩子圍攻

全台不時傳高溫，昨是暑假第一天，台北親水節、基隆暖暖公園親水季和新北鶯歌陶博館附設的戲水池，都湧入大批玩水人潮，台北市長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。