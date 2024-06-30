鋰電池火警頻傳 社區充電樁管理漏洞 北市下月專家會議

日前南韓電池製造商工廠大火，造成數十人傷亡；新北土城也發生疑似鋰電池充電引爆火警，電動車愈來愈多，許多社區大樓也都設有充電樁，不過至今無主責機關管理，議員陳宥丞籲北市府應朝自治條例的方向進行研議。中央若不行動，台北市必須先行強化管理。產業局表示，市府7月上旬將召開專家學者會議，並促中央儘速訂定相關法規或規範，以維護電動車消費者及市民公共安全與權益。

根據交通部公路總局統計資料，截至今年4月，全台電動汽車已逾6萬7995輛、電動機車數量更逾71萬7089輛。目前「電動車充換電站」中央部會則各自負責一塊，無主責機關，導致全國電動車充換電站未有完整規範，北市府則訂有充換電站訂定「北市營利電動車充換電站設置規範」。

議員陳宥丞說，據北市消防局的統計從2018年至2023年間，台北市共發生了134起鋰電池火災。鋰電池在損壞、過度充電或過熱的情況下，容易引起自燃並釋出有毒氣體，甚至可能爆炸，對於愈來愈多鋰電池引發的公共安全疑慮，台北市更必須盡速排除尋求解決之道。

議員指出，台北市電動車與充換電站主要使用的都是鋰電池，他在財建部門質詢時就向產發局提出討論。北市目前針對營利型充換電站的主管機關是產發局，雖然有訂定相關的設置規範，但缺乏法律效力與強制手段。尤其是目前仍有多處充換電站鄰近加油站等高風險區域，若沒有強制的管理手段，難以確保充換電站的安全。

陳宥丞說，更嚴重的是在社區大樓內的非營利型充換電站，目前更是完全沒有主管機關負責，充換電站也將遍及各個角落。若在社區大樓地下停車場發生充電樁異常而引發電動車的電池自燃，除了有爆炸的可能外，釋放的有毒氣體也將造成嚴重的公共安全危機。

他要求產發局7月召開專家學者會議，應針對非營利型充換電站的安全進行討論與規範，朝自治條例的方向進行研議。中央若不行動，台北市必須先行強化管理，確保市民的生命財產安全。

消防局表示，針對電動車使用也有快速上升趨勢，北市消防局表示，消防署也在今年度修訂「各類場所消防安全設備設置標準」，未來室內停車空間，也可選設自動灑水設備取代原本常見的泡沫滅火設備，以因應電動車火災時，藉由大量水源降溫及侷限火勢。

消防局除針對警義消人員辦理電動車安全講習，確保救災人員能安全地、快速地處理電動車事故，更陸續印進「電動車電池滅火系統組」、「電動車滅火毯」、「移動式遙控砲塔」等救災設備，幫助消防人員能夠精準應變。

提醒鋰電池的使用安全，除要購買檢驗合格的產品，若發現鋰電池產品有膨脹、異常發熱、冒煙起火等異常狀況時，應立即停止使用，並將異常鋰電池使用大量水降溫撲滅或浸泡於水中，待確定無安全疑慮後交由回收單位回收。