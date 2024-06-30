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台北親水節玩瘋 蔣萬安被孩子圍攻
全台不時傳高溫，昨是暑假第一天，台北親水節、基隆暖暖公園親水季和新北鶯歌陶博館附設的戲水池，都湧入大批玩水人潮，台北市長蔣萬安昨還打扮成動漫七龍珠主角「悟空」，在親水節體驗滑水道，並與小朋友打水仗。
蔣萬安昨參加台北自來水園區親水節活動，體驗今年新增的兩座充氣滑水道，持水槍下水參加水仗，事前還跟小朋友說「我們是同一隊喔」，結果下水後遭到小朋友用水槍「圍剿」，一人「孤軍奮戰」不敵孩童們的圍攻倉皇逃竄。
蔣萬安說，歡迎大朋友帶小朋友來到自來水園區，今年特別有兩座充氣滑水道，其中一座高8米，非常刺激有趣；第二，水質非常的乾淨，都會定期的換水，而且做水質檢測；第三，很安全，有專業的救生員在一旁，所以很歡迎所有小朋友來到自來水園區享受玩水樂趣。
基隆暖暖公園親水季開跑，謝國樑也拿水槍示範射水，他笑說，去年他來親水季，玩得太開心了，還不小心滑了一跤，請大家千萬不要用跑。市府希望把公園打造為有親水、寵物功能，會繼續努力。
新北鶯歌陶博館今年開放戲水池後，若逢高溫，假日都有5千人次，但館方提醒，近來常下雷陣雨，若下雨或打雷，保全會撤離民眾，呼籲聽從指示避免雷擊。
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