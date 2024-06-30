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大安森林公園淪毛孩殺手？公園處：未用毒餌

聯合報／ 記者林佳彣邱書昱／台北報導
台北市大安森林公園。本報系資料照。
台北市大安森林公園。本報系資料照。

大安森林公園被喻為「台北之肺」，近日卻傳出法國鬥牛犬吃了公園內的草，不到1分鐘就暴斃，飼主痛心。里長透露，也曾有流浪犬疑誤食老鼠藥而吐血喪命，憂大安森林公園淪「毛孩殺手」；動保處已錄案調查，公園處也表示，園內放置捕鼠籠、填堵老鼠洞來捕鼠，早已不使用毒餌。

劉姓女飼主說，6月27日帶8歲雄性黑色法鬥犬「皮蛋」到大安森林公園，從晚間近7時一路漫步到10時許，期間皮蛋有在地面嗅聞、吃草都無異常，準備返家時突然開始嘔吐，接著全身癱軟、吐舌，「不到1分鐘就暴斃」，質疑有人在公園丟不明物體，造成愛犬喪命。

大安區新龍里長李淑梅說，她的愛犬5年前因喝到該公園的池塘水得螺旋桿菌，去年也曾有1隻流浪犬在公園內疑誤食老鼠藥而吐血死亡，已是「毛孩不友善公園」。議員王欣儀也要求公園處與動保處徹查，是否因噴灑農藥、消毒藥水或投放老鼠藥所致。

公園處回應，近日曾使用天然資材防治小黑蚊，但對動物無害，前天派員巡查全區，鳥類、松鼠均正常活動，也可見白鷺鷥捕食昆蟲。該公園有鳳頭蒼鷹長年停留及育雛，接受猛禽協會建議，放捕鼠籠、填堵老鼠洞來捕鼠，不過園內曾有民眾違規餵食，會再提醒民眾。

動保處指出，若有人故意放毒致動物死亡，最高可處5年有期徒刑，併科50萬至500萬元罰金。

楊動物醫院長楊靜宇初步研判，法鬥屬於短吻犬，散熱、喘氣都比其他犬種慢，最近天熱，可能是熱衰竭致死，因中毒死亡，出現症狀到身亡也會有數小時時間，不至於突然休克，建議飼主夏天遛狗應選晚間9點後。

大安森林公園 皮蛋 老鼠藥

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