改善淡水交通 侯友宜盼卓揆幫忙

淡江大橋預計2025年底完工，行政院長卓榮泰及新北市長侯友宜昨視察進度，侯友宜憂心大淡水地區交通持續堵塞，盼八里輕軌盡速核定，立委洪孟楷更提「1感謝3請命」，拜託卓榮泰支持地方建設。卓說，不用請命，中央地方合作，民眾才有信心。

淡江大橋是知名建築師札哈．哈蒂設計，是全世界最大跨距單塔不對稱斜張橋，流標7次才招標出去，預估可紓解台二線及關渡大橋交通量，縮短八里、淡水間25分鐘車程，總經費230億元，也預留八里輕軌所需空間，目前正施作主橋段工程。

侯友宜致詞時說，淡水人口集中在市區，台二線要拓寬轉型做人本道路，台二乙現況路幅3.8米，若不拓寬就會塞車。八里輕軌也在等交通部核定，當地只能有台61、64快速道路，往林口的105市道太狹小彎道太多，大貨車無法走，等建設陸續完成，車流會塞在台64跟台北港，有急迫開發性，拜託卓榮泰趕快核定興建。

「1感謝3請命。」洪孟楷說，感謝中央地方合作，讓在地期待快30年的淡江大橋將完工，但八里輕軌跟淡海輕軌二期時程延宕、八里地區往林口105市道，希望趕快核定經費、淡海新市鎮還需規畫，未來是很好科學園區，都需中央幫忙。

卓榮泰說，聽侯友宜的話就像在看地區的路廊地圖，他也回應洪孟楷「不用請命，隨時都可以談，也不用等到總質詢」，105道路規畫已經在行政院，已在最後階段，回去會抽出來看看。

卓榮泰表示，上任後第一個想看的就是淡江大橋，他在2018年擔任行政院秘書長時，幾乎面臨廢標，當時開無數次會議討論確定後，當時用顫抖的手在公文寫下「擬建請核可」意見，並獲時任行政院長的賴清德核定。

卓榮泰說，當初也怕工程艱鉅困難，如今看起來是可成的，要有信心去看台灣重大工程，中央地方唯有合作，人民才會有信心，「該定案的，會盡早定案；該核定的，也會盡速核定」。

交通部補充，淡江大橋主橋塔已完成第28層，約100公尺高，預計年底完成至第40層，未來持續挑戰完成高200公尺的特色橋塔施工。