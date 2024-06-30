聽新聞
test
0:00 / 0:00

改善淡水交通 侯友宜盼卓揆幫忙

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
行政院長卓榮泰（前排左）昨天視察新北淡江大橋工程進度，新北市長侯友宜（前排右）出席陪同視察。記者許正宏／攝影
行政院長卓榮泰（前排左）昨天視察新北淡江大橋工程進度，新北市長侯友宜（前排右）出席陪同視察。記者許正宏／攝影

淡江大橋預計2025年底完工，行政院長卓榮泰及新北市長侯友宜昨視察進度，侯友宜憂心大淡水地區交通持續堵塞，盼八里輕軌盡速核定，立委洪孟楷更提「1感謝3請命」，拜託卓榮泰支持地方建設。卓說，不用請命，中央地方合作，民眾才有信心。

淡江大橋是知名建築師札哈．哈蒂設計，是全世界最大跨距單塔不對稱斜張橋，流標7次才招標出去，預估可紓解台二線及關渡大橋交通量，縮短八里、淡水間25分鐘車程，總經費230億元，也預留八里輕軌所需空間，目前正施作主橋段工程。

侯友宜致詞時說，淡水人口集中在市區，台二線要拓寬轉型做人本道路，台二乙現況路幅3.8米，若不拓寬就會塞車。八里輕軌也在等交通部核定，當地只能有台61、64快速道路，往林口的105市道太狹小彎道太多，大貨車無法走，等建設陸續完成，車流會塞在台64跟台北港，有急迫開發性，拜託卓榮泰趕快核定興建。

「1感謝3請命。」洪孟楷說，感謝中央地方合作，讓在地期待快30年的淡江大橋將完工，但八里輕軌跟淡海輕軌二期時程延宕、八里地區往林口105市道，希望趕快核定經費、淡海新市鎮還需規畫，未來是很好科學園區，都需中央幫忙。

卓榮泰說，聽侯友宜的話就像在看地區的路廊地圖，他也回應洪孟楷「不用請命，隨時都可以談，也不用等到總質詢」，105道路規畫已經在行政院，已在最後階段，回去會抽出來看看。

卓榮泰表示，上任後第一個想看的就是淡江大橋，他在2018年擔任行政院秘書長時，幾乎面臨廢標，當時開無數次會議討論確定後，當時用顫抖的手在公文寫下「擬建請核可」意見，並獲時任行政院長的賴清德核定。

卓榮泰說，當初也怕工程艱鉅困難，如今看起來是可成的，要有信心去看台灣重大工程，中央地方唯有合作，人民才會有信心，「該定案的，會盡早定案；該核定的，也會盡速核定」。

交通部補充，淡江大橋主橋塔已完成第28層，約100公尺高，預計年底完成至第40層，未來持續挑戰完成高200公尺的特色橋塔施工。

八里 卓榮泰 淡海輕軌

延伸閱讀

視察淡江大橋...侯友宜盼中央幫忙 卓榮泰：合作民眾才有信心

擺脫行人地獄惡名 卓榮泰：中央4年編400億改善2799路段

影／基隆藍議員反罷樑「要戰就戰」 侯友宜談謝國樑這件事很積極

影／財劃法藍營版被批大小眼 侯友宜：妥適分配建設更落實

相關新聞

改善淡水交通 侯友宜盼卓揆幫忙

淡江大橋預計2025年底完工，行政院長卓榮泰及新北市長侯友宜昨視察進度，侯友宜憂心大淡水地區交通持續堵塞，盼八里輕軌盡速...

大安森林公園淪毛孩殺手？公園處：未用毒餌

大安森林公園被喻為「台北之肺」，近日卻傳出法國鬥牛犬吃了公園內的草，不到1分鐘就暴斃，飼主痛心。里長透露，也曾有流浪犬疑...

台北親水節玩瘋 蔣萬安被孩子圍攻

全台不時傳高溫，昨是暑假第一天，台北親水節、基隆暖暖公園親水季和新北鶯歌陶博館附設的戲水池，都湧入大批玩水人潮，台北市長...

近9成住戶同意重建！容積獎勵促新北最大海砂屋都更案進展

新北最大海砂屋都更案「新莊名人天廈社區」，位於新莊體育園區旁，全案面積9,926平方公尺(約3,000坪)，社區共計472戶，在住戶積極支持及市府不斷推動下，近9成社區住戶同意本案重建。

視察淡江大橋...侯友宜盼中央幫忙 卓榮泰：合作民眾才有信心

淡江大橋預計2025年底完工，行政院長卓榮泰及新北市長侯友宜今天上午到淡水視察淡江大橋進度，侯友宜致詞時細數多項建設，提...

全台氣溫飆升 新北陶博館戲水池塞進3千人

近日全台天氣高溫，今假日新北氣溫也高達34度，不少家長帶孩子到各地戲水池戲水，新北鶯歌陶博館附設的戲水池上午開館後也湧進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。