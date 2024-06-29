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黑熊學院辦定向解謎挑戰賽 盼提升災防技能

中央社／ 台北29日電

黑熊學院今天舉辦「Kuma Go」定向解謎挑戰賽，吸引數百人參加。黑熊學院執行長朱福銘表示，希望透過比賽讓民眾練習在危難時，在沒有太多數位設備的情況下，藉由地圖與指南針能正確找到避難合理位置或行進方向的技能。

黑熊學院與瘋三鐵今天在台北榮星花園舉行「Kuma Go」定向解謎挑戰賽，比賽分為單人組與雙人組競賽，活動設置多達16個闖關內容及隱藏關卡，參加者配發主辦單位所配發的地圖，練習在短時間內發揮觀察力與情報判讀、使用Google以圖搜圖等各種技能，逐一完成16個關卡。

朱福銘受訪表示，民眾的防災意識永遠可以變得更好、更強，這次的活動地點榮星花園，是台北市的防災公園，公園內也有避難設施，但民眾未必知道防災公園的功能，因此比賽共設置了16個關卡。

朱福銘進一步指出，部分關卡就是圍繞在榮星花園的防在功能，盼參加者能藉此對圖資的判讀、以及公開情報蒐集（OSINT）的技能提升，本次活動約有500個家庭參與。

黑熊學院表示，學院從「如何在家避難」，到「長途移動至避難所」等情境，皆開設完整而專業的防災課程，本次所舉辦的定向挑戰，則專注於讓參加者在「路線規劃」、「地圖判讀」進行練習。

單人組競賽林姓獲獎者以1小時7分完成全部16個關卡，他告訴中央社記者說，自己為職業駕駛，平常就常使用地圖判別方向，之前也上過黑熊學院的基礎課程。

談到民防技能，林姓參賽者分享，重點是觀念的建立，要有基本的「敵我識別」，很多事情都可以日常應用、唾手可得，定向解謎挑戰賽只是增添了趣味性。

地圖 民防 黑熊

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