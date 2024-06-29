新北串連鐵道山城礦村聚落 落羽松秘境可追火車

新北串連牡丹、雙溪、貢寮山城與海岸線遊憩路廊，打造漫遊聚落鐵道、自行車魅力輕旅；觀旅局今天表示，工程6月底完工，9月底開放；雙溪與牡丹火車站間還有落羽松秘境探索。

市府觀旅局今天回應中央社記者詢問表示，將瑞芳、九份、侯硐、三貂嶺的礦業文化敘事聚落，結合三貂嶺車站與鐵道平溪－深澳線，打造低碳旅遊遊憩據點，讓使遊客透過鐵路、公車、自行車，體驗雙溪、貢寮魅力。

觀旅局說，這項工程分成4大項，其中，「落羽松秘境」位於雙溪火車站與牡丹火車站中段，是102線道與五分街交界處。是台鐵宜蘭線改道後，舊線遺留大片腹地空間；鐵道旁種植大量落羽松，遊客可體驗落羽松風情，也可追拍火車。

觀旅局說，保留基地內原有喬木與休憩設施，全段設置自然透視欄杆，維持安全性。於東側設置砌石無障礙緩坡，連接落羽松廣場，以耐候材質提供民眾舒適休憩環境，並保有自然性及透水性，還架高步道保留生物通道，讓人與生物相互和諧與尊重。

另外，「十三層親水公園」位於牡丹溪中游，有天然溪流河床，因封溪護魚而孕育豐富水生動植物，包含苦花、溪哥等生物。工程改善石板道路，另以透水鋪面供無障礙通行，兼具生態與全齡使用之休憩空間。

觀旅局說，「魚行驛站」位於雙溪區魚行里，以往是礦業倒煤渣灘地，後因道路開通回填成綠地。此處位於台2丙線，是行經雙溪、貢寮必經之地。工程整合原有土地公福德祠、景觀瞭望台與花架座椅，設置驛站供民眾休憩停留。

「貢寮環保公園」位於貢寮區公所北側，與雙溪河岸相鄰，公園也有落羽松及大面積草坪供民眾散步遊憩。工程運用針葉林、雙溪河原有環境資源，重新設計環河道路及排水路線，讓孩童體驗多類型活動場所。

觀旅局說，整體經費耗資新台幣3700餘萬，6月底完工，預計9月底開放，盼望遊客透過綠色運具，漫遊輕旅廊道，體驗偏鄉4處據點魅力。