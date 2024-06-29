近9成住戶同意重建！容積獎勵促新北最大海砂屋都更案進展

新北最大海砂屋都更案「新莊名人天廈社區」，位於新莊體育園區旁，全案面積9,926平方公尺(約3,000坪)，社區共計472戶，在住戶積極支持及市府不斷推動下，近9成社區住戶同意本案重建，都更事業案於28日大會通過，隨後進到權利變換計畫階段，未來將可提供1,400坪公共開放空間，藉由營造空間綠化及提供綠化人行步道，創造民眾休憩的社區環境，幫助住戶住得更新更好。

新北市都市更新處表示，本案位於新莊區的精華地帶，原建物是4棟8至10層樓住宅大樓，建築物外牆磁磚剝落日益嚴重，室內梁柱已被破壞且鋼筋外露，經鑑定為海砂屋後，市府協助迅行劃定為更新地區，降低同意比例門檻為50%並提供容積獎勵誘因，促進都市更新的成案。

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