快訊

金曲35／大象體操拿下「評審團獎」！得獎名單不斷更新

強降雨致坍方泥流南下交通受阻 蘇花路廊晚間急封路

曼谷置產正夯！女星王思佳砸近700萬當包租婆 直呼房價比台灣親民

聽新聞
test
0:00 / 0:00

近9成住戶同意重建！容積獎勵促新北最大海砂屋都更案進展

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府。
照片取自新北市政府。

新北最大海砂屋都更案「新莊名人天廈社區」，位於新莊體育園區旁，全案面積9,926平方公尺(約3,000坪)，社區共計472戶，在住戶積極支持及市府不斷推動下，近9成社區住戶同意本案重建，都更事業案於28日大會通過，隨後進到權利變換計畫階段，未來將可提供1,400坪公共開放空間，藉由營造空間綠化及提供綠化人行步道，創造民眾休憩的社區環境，幫助住戶住得更新更好。

新北市都市更新處表示，本案位於新莊區的精華地帶，原建物是4棟8至10層樓住宅大樓，建築物外牆磁磚剝落日益嚴重，室內梁柱已被破壞且鋼筋外露，經鑑定為海砂屋後，市府協助迅行劃定為更新地區，降低同意比例門檻為50%並提供容積獎勵誘因，促進都市更新的成案。

聚傳媒

住戶 都更

延伸閱讀

自閉症協會登林口新林步道 1女換氣過度新北消馳援

全台氣溫飆升 新北陶博館戲水池塞進3千人

再現新北榮光 蘇巧慧：平溪天燈、台64都蘇貞昌任內推

新北國際AI+智慧園區31筆土地標售 7/25開標

相關新聞

近9成住戶同意重建！容積獎勵促新北最大海砂屋都更案進展

新北最大海砂屋都更案「新莊名人天廈社區」，位於新莊體育園區旁，全案面積9,926平方公尺(約3,000坪)，社區共計472戶，在住戶積極支持及市府不斷推動下，近9成社區住戶同意本案重建。

視察淡江大橋...侯友宜盼中央幫忙 卓榮泰：合作民眾才有信心

淡江大橋預計2025年底完工，行政院長卓榮泰及新北市長侯友宜今天上午到淡水視察淡江大橋進度，侯友宜致詞時細數多項建設，提...

全台氣溫飆升 新北陶博館戲水池塞進3千人

近日全台天氣高溫，今假日新北氣溫也高達34度，不少家長帶孩子到各地戲水池戲水，新北鶯歌陶博館附設的戲水池上午開館後也湧進...

再現新北榮光 蘇巧慧：平溪天燈、台64都蘇貞昌任內推

民進黨新北市黨部今辦第八屆主委暨執評委就職典禮，從前台北縣長尤清、民進黨副秘書長何博文、行政院前院長蘇貞昌致詞時，均提及...

蔣萬安變身「悟空」下水打水仗 喊「我們同一國」卻遭圍剿

台北市長蔣萬安上午參加台北親水節開幕，cosplay成七龍珠悟空，親自體驗滑水道，並下水與小朋友以水槍打水仗互動。蔣萬安...

台北親水節開幕 蔣萬安濕身水槍大戰

台北親水節今天上午於自來水博物館正式開幕，台北市市長蔣萬安裝扮成七龍珠中的孫悟空，持著水槍與民眾歡樂打水仗，蔣萬安表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。