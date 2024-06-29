視察淡江大橋...侯友宜盼中央幫忙 卓榮泰：合作民眾才有信心

淡江大橋預計2025年底完工，行政院長卓榮泰及新北市長侯友宜今天上午到淡水視察淡江大橋進度，侯友宜致詞時細數多項建設，提到淡水人口持續增加，未來還有科學園區，把路廊規畫好就能帶動地方發展。洪孟楷更提「1感謝3請命」拜託卓榮泰支持地方建設。卓說，不用請命，中央地方合作，民眾才有信心。

淡江大橋是知名建築師札哈·哈蒂設計，是全世界最大跨距單塔不對稱斜張橋，流標7次才招標出去，預估可紓解台二線及關渡大橋交通量，縮短八里淡水間25分鐘車程，總經費230億元，也預留八里輕軌所需空間，目前公路局正在施作主橋段工程。

侯友宜致詞時，點出淡水、八里、五股整體交通路廊重要性。侯友宜指出，淡水人口集中在市區，台二線要拓寬轉型做人本道路，台二乙現況路幅3.8米，若不拓寬就會塞車。八里輕軌在等交通部核定，台北港當地只能有台61、64，往林口的105市道太狹小彎道太多，大貨車無法走，不然等建設陸續完成，車流會塞在台64跟台北港，有急迫開發性，拜託卓榮泰趕快幫忙核定興建。

洪孟楷則提「1感謝3請命」，洪說，謝謝中央地方合作，讓在地期待快30年的淡江大橋將完工；八里輕軌跟淡海輕軌二期時程延宕，希望中央多支持；八里地區往林口105市道，希望趕快核定經費；淡海新市鎮有大片土地等待開發，但還需規畫，未來就是很好的科學園區。

卓榮泰說，聽侯友宜的話就像在看地區的路廊地圖，他也回應洪孟楷「不用請命，隨時都可以談，也不用等到總質詢」，105道路規畫已經在行政院，已在最後階段，回去會抽出來看看。

卓榮泰表示，今天來這裡了了心中一大心願，上任後第一個想看的就是淡江大橋。淡江大橋施作工法相當複雜，許多工程單位都不敢承接，他在2018年擔任行政院秘書長時，幾乎面臨廢標，當時開無數次會議討論確定後，卓回憶，當時用顫抖的手，在公文寫下「擬建請核可」意見，並獲時任行政院長的賴清德核定。

卓榮泰說，當初也怕工程艱鉅困難，但想到地方等了30幾年，聯外系統只會繼續耽擱，如今看起來是可成的，要有信心去看台灣的重大工程，中央地方唯有合作，人民才會有信心，地方要妥善規畫淡江大橋其他聯外道路系統計畫，「中央該定案的，會儘早定案；該核定的，也會儘速核定」。