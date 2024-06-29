再現新北榮光 蘇巧慧：平溪天燈、台64都蘇貞昌任內推
民進黨新北市黨部今辦第八屆主委暨執評委就職典禮，從前台北縣長尤清、民進黨副秘書長何博文、行政院前院長蘇貞昌致詞時，均提及要拚2026，讓新北再現榮光。黨部主委蘇巧慧則不諱言說，現在新北淡水漁人碼頭、平溪天燈、台64、65等，都是在蘇貞昌任內推動、稱道，「現在新北是城市有運轉、施政無亮點」，她的責任是把黨部平台擴大，為新北好。
蘇貞昌表示，台北縣時代有尤清開疆闢土，執政2屆，他緊跟在後，也執政兩屆，台北縣400萬人一直支持民進黨，但現在還要努力，這次蘇巧慧選主委，得到大家支持，蘇巧慧這一路走來每個腳步都很紮實，這次當選後，新北黨部也知道責任重大，知道要進一步報答台北縣民的期待，一起讓新北更好、讓台灣更好。
蘇巧慧致詞時先說，前立委余天這段時間一直說要來，但今天早上血壓有狀況，所以表示抱歉，但還是誠摯祝福。隨後說，立法院目前的國會擴權法案，以法案之名，納進所有權利，「所以我們站出來」，走入人群，讓陸戰遍地開花、利用科技轉成空戰的影像，推動新北進步是他們共同責任。
蘇巧慧更細數新北政策亮點，說在尤清打下厚實基礎，現在說的淡水漁人碼頭、平溪天燈、貢寮海洋音樂祭、八里左岸、深坑豆腐、鶯歌陶瓷等，「哪一項不是在蘇貞昌任內被稱道？台64、65環快，哪一條不是任內推動？」還有市鎮規畫也在蘇跟尤清任內推動，有好基礎後，接棒的人才能做出成績，現在新北市府是城市有運轉、施政無亮點。
蘇巧慧更說，過去講到城市光榮，台北縣永遠是台灣最驕傲的地方，當時聽演唱會都是來板橋追風廣場，新北要比高雄、比高雄市長陳其邁更棒，要讓整個城市進步，「我的責任是把黨部平台重新搭建，繼續擴大，我們都是為新北好」。
今出席典禮有現任立委沈發惠、吳秉叡、張宏陸、吳琪銘；前立委陳朝龍、陳茂男；現任議員鄭宇恩、翁震州、顏蔚慈、彭佳芸、李余典、戴瑋姍、山田摩衣、張維倩、林銘仁、廖宜琨、陳乃瑜、陳永福、林裔綺、蘇錦雄；前議員賴秋媚、陳世榮、廖筱清。
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