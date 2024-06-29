快訊

大安森林公園淪毛孩殺手？ 飼主痛心愛犬吃草不到1分鐘就暴斃

嚇！林森北路工地「90公分鋼筋」從天降砸騎士 北市府重罰承造人

MLB／超強反應！道奇球僮空手接飛球爆紅 大谷翔平：我的英雄

再現新北榮光 蘇巧慧：平溪天燈、台64都蘇貞昌任內推

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
民進黨新北市黨部今辦第八屆主委暨執評委就職典禮。記者張曼蘋／攝影
民進黨新北市黨部今辦第八屆主委暨執評委就職典禮。記者張曼蘋／攝影

民進黨新北市黨部今辦第八屆主委暨執評委就職典禮，從前台北縣長尤清、民進黨副秘書長何博文、行政院前院長蘇貞昌致詞時，均提及要拚2026，讓新北再現榮光。黨部主委蘇巧慧則不諱言說，現在新北淡水漁人碼頭、平溪天燈、台64、65等，都是在蘇貞昌任內推動、稱道，「現在新北是城市有運轉、施政無亮點」，她的責任是把黨部平台擴大，為新北好。

蘇貞昌表示，台北縣時代有尤清開疆闢土，執政2屆，他緊跟在後，也執政兩屆，台北縣400萬人一直支持民進黨，但現在還要努力，這次蘇巧慧選主委，得到大家支持，蘇巧慧這一路走來每個腳步都很紮實，這次當選後，新北黨部也知道責任重大，知道要進一步報答台北縣民的期待，一起讓新北更好、讓台灣更好。

蘇巧慧致詞時先說，前立委余天這段時間一直說要來，但今天早上血壓有狀況，所以表示抱歉，但還是誠摯祝福。隨後說，立法院目前的國會擴權法案，以法案之名，納進所有權利，「所以我們站出來」，走入人群，讓陸戰遍地開花、利用科技轉成空戰的影像，推動新北進步是他們共同責任。

蘇巧慧更細數新北政策亮點，說在尤清打下厚實基礎，現在說的淡水漁人碼頭、平溪天燈、貢寮海洋音樂祭、八里左岸、深坑豆腐、鶯歌陶瓷等，「哪一項不是在蘇貞昌任內被稱道？台64、65環快，哪一條不是任內推動？」還有市鎮規畫也在蘇跟尤清任內推動，有好基礎後，接棒的人才能做出成績，現在新北市府是城市有運轉、施政無亮點。

蘇巧慧更說，過去講到城市光榮，台北縣永遠是台灣最驕傲的地方，當時聽演唱會都是來板橋追風廣場，新北要比高雄、比高雄市長陳其邁更棒，要讓整個城市進步，「我的責任是把黨部平台重新搭建，繼續擴大，我們都是為新北好」。

今出席典禮有現任立委沈發惠、吳秉叡、張宏陸、吳琪銘；前立委陳朝龍、陳茂男；現任議員鄭宇恩、翁震州、顏蔚慈、彭佳芸、李余典、戴瑋姍、山田摩衣、張維倩、林銘仁、廖宜琨、陳乃瑜、陳永福、林裔綺、蘇錦雄；前議員賴秋媚、陳世榮、廖筱清。

民進黨新北市黨部今辦第八屆主委暨執評委就職典禮，黨部主委蘇巧慧說，現在新北是城市有運轉、施政無亮點，她的責任是把黨部平台擴大，為新北好。記者張曼蘋／攝影
民進黨新北市黨部今辦第八屆主委暨執評委就職典禮，黨部主委蘇巧慧說，現在新北是城市有運轉、施政無亮點，她的責任是把黨部平台擴大，為新北好。記者張曼蘋／攝影
民進黨新北市黨部今辦第八屆主委暨執評委就職典禮，前台北縣長尤清致詞時表示要拚2026。記者張曼蘋／攝影
民進黨新北市黨部今辦第八屆主委暨執評委就職典禮，前台北縣長尤清致詞時表示要拚2026。記者張曼蘋／攝影
蘇貞昌表示，這次蘇巧慧當選後，新北黨部也知道責任重大，知道要進一步報答台北縣民的期待，一起讓新北更好、讓台灣更好。記者張曼蘋／攝影
蘇貞昌表示，這次蘇巧慧當選後，新北黨部也知道責任重大，知道要進一步報答台北縣民的期待，一起讓新北更好、讓台灣更好。記者張曼蘋／攝影

蘇巧慧 蘇貞昌

延伸閱讀

中推「反台獨22條意見」 蘇巧慧：不跟專制國家在一起

7月4日排審提高罷免門檻 蘇巧慧批：剝奪人民權利

拚2026新北市長選舉！ 蘇系中常委一席都不能少

影／推張宏陸選常委布局2026選戰？ 蘇巧慧：戰力統合

相關新聞

蔣萬安變身「悟空」下水打水仗 喊「我們同一國」卻遭圍剿

台北市長蔣萬安上午參加台北親水節開幕，cosplay成七龍珠悟空，親自體驗滑水道，並下水與小朋友以水槍打水仗互動。蔣萬安...

北市「青春專案」提前開跑 蔣萬安率隊聯合稽查

暑假到來，台北市提前於6月28日晚間結合警察、社會、教育、衛生、消防、產發局、建管處及商業處等跨局處，擴大舉辦「青春專案...

再現新北榮光 蘇巧慧：平溪天燈、台64都蘇貞昌任內推

民進黨新北市黨部今辦第八屆主委暨執評委就職典禮，從前台北縣長尤清、民進黨副秘書長何博文、行政院前院長蘇貞昌致詞時，均提及...

台北親水節開幕 蔣萬安濕身水槍大戰

台北親水節今天上午於自來水博物館正式開幕，台北市市長蔣萬安裝扮成七龍珠中的孫悟空，持著水槍與民眾歡樂打水仗，蔣萬安表示，...

台北巿旅宿補助少？議員籲結合商圈 觀傳局：7月1日起推團客抽獎

看準暑假旅遊潮，各縣市政府推出住宿補助吸引遊客，不過，台北市缺少相關方案，議員接到旅宿業者陳情盼能結合觀光商圈、店家推出...

卓榮泰視察淡江大橋 侯友宜藉機請求協助拓寬105縣道

行政院長卓榮泰今天視察新北淡江大橋工程進度，交通部長李孟諺、新北市長侯友宜皆出席陪同視察，藉著閣揆視察的機會，新北市長侯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。