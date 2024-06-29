蔣萬安變身「悟空」下水打水仗 喊「我們同一國」卻遭圍剿

台北市長蔣萬安上午參加台北親水節開幕，cosplay成七龍珠悟空，親自體驗滑水道，並下水與小朋友以水槍打水仗互動。蔣萬安近來經常以唱歌回應媒體所問的「政治題」，上午媒體問蔣萬安有沒有準備一段七龍珠的主題曲？蔣萬安大笑幾聲後說「沒有」。

蔣萬安宣布台北親水節開幕後，親自體驗今年新增的兩座充氣滑水道，持水槍下水參加水仗，事前還跟小朋友說「我們是同一隊哦」結果下水後遭到小朋友用水槍「圍剿」，一人「孤軍奮戰」不敵孩童們的圍攻倉皇逃竄。

蔣萬安說，大家看得出來他這是扮演「悟空」而自來水園區一直以來就是有一個吉祥物，一個代表人物就是「水悟空」，取這個諧音，就是不要缺水、勿空，希望能夠穩定供水，照顧台北市民的權益。

蔣萬安說，很高興能夠來再次參與台北自來水園區親水節的活動，今天是暑假第一天，歡迎所有的大朋友帶小朋友來到自來水園區，今年特別有兩座充氣滑水道，其中一座高8米，非常刺激有趣；第二，水質非常的乾淨，都會定期的換水，而且做水質檢測；第三，很安全，有專業的救生員在一旁，所以很歡迎所有的小朋友來到自來水園區享受玩水的樂趣。