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北市「青春專案」提前開跑 蔣萬安率隊聯合稽查

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
台北市提前擴大舉辦「青春專案」聯合稽查勤務，市長蔣萬安專程到大安警分局聽取工作簡報。記者廖炳棋/翻攝
台北市提前擴大舉辦「青春專案」聯合稽查勤務，市長蔣萬安專程到大安警分局聽取工作簡報。記者廖炳棋/翻攝

暑假到來，台北市提前於6月28日晚間結合警察、社會、教育、衛生、消防、產發局、建管處及商業處等跨局處，擴大舉辦「青春專案」聯合稽查勤務，台北市長蔣萬安也專程到大安警分局聽取工作簡報，隨後率隊前往轄內青少年易聚集場所進行聯合稽查工作。

蔣萬安強調，暑假期間青少年常規劃求職打工及多元休閒活動等，要求市府各局處謹慎以對，落實對青少年各項保護工作，如青少年易出入場所的消防及公共安全檢查、求職防騙宣導等。

台北市警察局長李西河說，為避免幫派、詐欺集團招攬、吸收青少年從事不法規避刑責，暑假期間警方將加強毒品、詐欺、組織犯罪、兒少性剝削及性影像等案件查緝並列入重點工作，持續針對青少年易聚集的網咖、電子遊戲場、KTV、夜店等場所加強巡查，並適時實施第三方警政聯合市府跨局處力量，共同守護青少年安全。

李西河呼籲青少年暑假期間遠離不良場所及友伴誘惑，並邀請青少年參加市政府辦理的「青春演歌季」反毒識詐動漫演唱會、「青春進行式」反毒系列活動、「全國拒毒反詐特展」等一系列活動，一起吸收反毒、識詐知識，度過充實、愉快又安全的暑假。

台北市提前擴大舉辦「青春專案」聯合稽查勤務，市長蔣萬安專程到大安警分局聽取工作簡報。記者廖炳棋/翻攝
台北市提前擴大舉辦「青春專案」聯合稽查勤務，市長蔣萬安專程到大安警分局聽取工作簡報。記者廖炳棋/翻攝
台北市提前擴大舉辦「青春專案」聯合稽查勤務，市長蔣萬安專程到大安警分局聽取工作簡報。記者廖炳棋/翻攝
台北市提前擴大舉辦「青春專案」聯合稽查勤務，市長蔣萬安專程到大安警分局聽取工作簡報。記者廖炳棋/翻攝

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