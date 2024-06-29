北市「青春專案」提前開跑 蔣萬安率隊聯合稽查

暑假到來，台北市提前於6月28日晚間結合警察、社會、教育、衛生、消防、產發局、建管處及商業處等跨局處，擴大舉辦「青春專案」聯合稽查勤務，台北市長蔣萬安也專程到大安警分局聽取工作簡報，隨後率隊前往轄內青少年易聚集場所進行聯合稽查工作。

蔣萬安強調，暑假期間青少年常規劃求職打工及多元休閒活動等，要求市府各局處謹慎以對，落實對青少年各項保護工作，如青少年易出入場所的消防及公共安全檢查、求職防騙宣導等。

台北市警察局長李西河說，為避免幫派、詐欺集團招攬、吸收青少年從事不法規避刑責，暑假期間警方將加強毒品、詐欺、組織犯罪、兒少性剝削及性影像等案件查緝並列入重點工作，持續針對青少年易聚集的網咖、電子遊戲場、KTV、夜店等場所加強巡查，並適時實施第三方警政聯合市府跨局處力量，共同守護青少年安全。