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柯建銘違菸害法 將罰2千元
民進黨立院黨團總召柯建銘6月13日在立法院抽菸，被國會直播鏡頭拍下，北市議員柳采葳當天即向北市衛生局檢舉。衛生局發函請柯陳述意見，截至6月27日前都未回復，衛生局昨表示，將依菸害防制法裁處2千元罰鍰。
依菸害防制法第18條第1項第4款規定，政府機關及公營事業機構所在的室內場所，全面禁止吸菸，違者依同法第40條第2項規定處2000元至1萬元罰鍰。
柯建銘6月13日上午在立院參與朝野協商時，走出會議室並在門口抽菸，過程全被國會直播鏡頭拍下。柳采葳當時指出，柯建銘是累犯、慣犯，她已提出具體的影片跟照片，向衛生局檢舉，也要求柯建銘不要迴避，主動道歉自己未遵守菸害防制法。
北市衛生局健康管理科長林雪蘭昨表示，接獲柳采葳議員檢舉後，就依資料查處，發函行為人陳述意見，須於收執次日6月21日起7日內回復。衛生局截至6月27日未收到回復，依行政程序法第105條規定，視同放棄陳述意見機會，並依菸害防制法裁處2千元罰鍰。
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