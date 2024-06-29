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舊塔明年拆 新塔已不足 淡水第一公墓研議再建塔

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導

新北淡水第一公園化公墓2014年新設納骨塔，短短數年櫃位已不足，市府研議再蓋新塔，議員昨建議，與其蓋新塔，不如納環保葬，更符合現今趨勢，民政局長林耀長表示，環保葬是政策推廣方向，同意納入考量。

公墓原附設納骨塔使用逾30年，2005年檢測氯離子含量過高，經技師公會評估須拆除重建，新北市府昨送相關報廢拆除案到議會審議。

林耀長表示，淡水區公所2014年已在舊塔旁建新塔，市府2019年決議將所有櫃位搬到新塔，去年已搬完，將拆舊塔，已獲市政會議、審計部同意，因此報請議會審議，希望明年可拆，待建物拆除完畢，將做臨時停車場使用。只是新塔目前只剩151個骨骸櫃位、骨灰櫃位都已滿，地方也希望再蓋新塔。

黃淑君表示，與其直接蓋新的塔，市府更應該推動環保葬，目前民眾普遍接受度提高，反而不知如何尋得環保葬的資源，希望市府配套措施研議，也包括可在第二納骨塔納入環保葬區。

林耀長表示，目前新北環保葬區有新店、金山、三芝區共3處，目前規畫明年在三峽納骨塔旁、新店五城公墓再增2處，環保葬是新北市政策推廣方向，這部分也會納入考量。

民政局補充，近年環保葬人數持續增長，2022年有1804位、2023年則有1960位。目前鶯歌第二納骨塔現正發包工程中，預計最快2027年完工啟用；八里第二納骨塔規畫設計中，預計最快2028年完工啟用；中和納骨塔現已完成都市計畫變更，正規畫設計將於2029年啟用，這3座塔都規畫附設環保葬區。

公墓 納骨塔

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