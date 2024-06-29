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板橋-基隆1070客運 7月6日起停駛

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

台北客運、基隆客運聯營的1070路線客運行駛「板橋—基隆」27年，兩公司貼出公告宣布，因為乘客持續減少，不堪長期虧損，7月6日起停駛。通勤族憂心停駛將造成不便。基市府交通處指出，因無業者有接駛意願才停駛，可轉搭國光1802路線到新北三重區，再轉乘到其他區域。

1070路線目前每日往返板橋、基隆8個班次，因和其他客運路線有部分路線重疊，乘客不斷流失，先是減班，接著假日也停駛，不堪長期虧損，決定停駛。

台北客運日前公告，乘客持續減少，不堪長期虧損，自7月6日起停駛。建議民眾改搭台鐵或其他公車路線，如1550、1579、1800、1802、1813、1815、2088、9006、9026及新北市公車953區等路線，並透過轉乘方式往返基隆、三重、新莊、板橋等地區。

不少民眾反映，1070路線是基隆直達新北三重、蘆洲、板橋快通勤選擇，對停駛覺得可惜，擔心造成不便。

市府交通處長王圳宏表示，國道客運1070路線歷經市府多次向中央及業者溝通，希望能維持持續營運，但經公路局公告多次，無業者有接駛意願。

他說，市府站在服務市民立場，請中央及業者務必讓民眾知道替代交通方式，包含搭乘國光1802路線到三重、搭乘火車到板橋車站，再透過大台北地區綿密的公車及捷運路網轉乘前往目的地。市民可購買基北北桃1200定期票，可以省去轉乘公車或捷運所增加的花費。

三重 基隆

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