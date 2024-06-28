世壯運遭指宣傳不彰 新北議員促體育局專案報告

世壯運於明年5月舉辦，新北市議員今天表示，有許多民眾不知道賽事，應加強宣傳，新北市體育局應專案報告。因這屆定期會僅剩2天議程，主席議長蔣根煌裁示下個會期納入討論。

台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜今天共同出席2025雙北世界壯年運動會第7次組委會，會前共同接受媒體聯訪，記者詢問對於7成受訪台北市民不知道世壯運的看法。

對此，蔣萬安表示，持續加強宣傳力道，並預計走訪美國、加拿大拜會。另外，侯友宜回答，期待能達到4萬人共襄盛舉。

新北市議會今天進行議案審查，民進黨新北市議員顏蔚慈表示，許多民眾的確不知道世壯運內容，雙北市府雖已投入許多資源籌辦並邀請市民參與，但宣傳活動仍需加強，要求新北市體育局應對世壯運進行專案報告。

民進黨新北市議員黃淑君指出，根據新北市研究發展考核委員會調查，有8成受訪市民不知道新北市成立體育局，希望能在臨時會或下次定期會，新北市體育局長洪玉玲應對業務進行報告。

國民黨新北市議員周勝考表示，世壯運是雙北聯合舉辦的運動會，應該要由籌備的雙北體育局長有共同決議後向外界說明，屆時新聞媒體都會報導，不急著現在做專案報告，也可等到下個會期報告。

考量新北市議會第4屆第3次定期會只剩2天議程，主席議長蔣根煌裁示，相關議題在下個會期納入討論。