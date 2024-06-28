北市大學里試辦交通友善區 事故率降行人友善有感

北市在大學里試辦交通友善區，成果為交通事故率下降22%、行人空間增加690平方公尺，未來還會有3個里響應。台北市長蔣萬安表示，不只靠里民提出，局處要觀察人多區域試辦。

台北市交通局今天在道安會報中公布大安區大學里交通友善區試辦成果，此案是參考新加坡銀髮區作法，在北市溫州街52巷、新生南路三段54巷，以縮小路口、彎曲道路、車道變窄、組裝式減速丘等讓車輛減速。

在行人方面，以調整路口停車格位、行人燈秒數延長、彩色標記行穿線、增加照明及護欄等守護行人安全。

交通局指出，試辦結果，交通事故率下降22%、行人空間增加690平方公尺，車輛降速最高26.52%；大學里民調也顯示滿意度88.6%，在車輛降速感受度及步行安全友善感受度方面都逾85%。未來還會有3個里響應，包含古莊里、龍泉里、嘉興里。

台北市長蔣萬安裁示，不只是由里辦公室提計畫，市府也要觀察長者多或是事故多的地段試辦。

交通局表示，大學里有不少路段銜接主要幹道及高架橋，許多汽機車為了避紅綠燈，會高速行駛於里內7、8公尺的小巷道，近1年就發生86件事故，以普重機車35.2%大宗。

為此，交通局與里民達成共識，事前民調，有6成居民贊成作為交通寧靜示範區，也有7成居民贊成巷弄要限速20公里。