影／300架無人機驚豔秀出女王頭 夜訪女王水幕噴泉水舞

交通部觀光署北觀處今晚在野柳地質公園舉辦「2024野柳石光夜訪女王」開幕式，由沙灘區「Big Queen電光火石映象水舞」水幕噴泉水舞秀為活動正式揭開序幕，結合300架無人機展演秀出女王頭、燭台石、衝浪、百合花等代表性圖像於空中水幕同時呈現，讓民眾驚豔連連。

今晚開幕活動由新北市萬里國中擂鼓隊揭開序幕，壯闊的鼓聲吸引所有來賓目光，小提琴演奏家康妮媚及舞者帶來女王的音樂饗宴。今年活動以野柳萬象為主題，有8大燈區，園區內外皆有繽紛光影特效及環境教育內涵元素，如同女王皇冠上的寶石與珍珠閃閃發亮，帶給遊客全新感受。

沙灘區重頭戲「Big Queen電光火石映象水舞」海岸水幕噴泉水舞秀，讓民眾陶醉，300架無人機透過水、火、光及無人機不同變化，將野柳地質誕生起源、北海岸景色之美與野柳特殊地景風貌呈現出來。

活動自即日起至7月14日每晚6時30分至9時30分限量開放參觀，採購票入場制，現場開放購票，門票分為平日票225元、假日票250元、敬老票150元等票種；12歲以下孩童、身心障礙者本人，憑有效證明文件免費入場。線上購票請至北北基好玩卡、KKDAY、KLOOK、KKTIX、Trip.com、ibon、可樂旅遊、雄獅旅遊等通路購買。活動相關資訊請參考：

北觀處官網：https://www.northguan-nsa.gov.tw/