快訊

國軍人事異動！ 7月1日新升三位中將

獨／懸缺近半年！姚士源接任農糧署長 台農發新任董事長是她

影／300架無人機驚豔秀出女王頭 夜訪女王水幕噴泉水舞

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
300架無人機驚豔秀出女王頭等，夜訪女王水幕噴泉水舞秀吸睛。圖／讀者提供
300架無人機驚豔秀出女王頭等，夜訪女王水幕噴泉水舞秀吸睛。圖／讀者提供

交通部觀光署北觀處今晚在野柳地質公園舉辦「2024野柳石光夜訪女王」開幕式，由沙灘區「Big Queen電光火石映象水舞」水幕噴泉水舞秀為活動正式揭開序幕，結合300架無人機展演秀出女王頭、燭台石、衝浪、百合花等代表性圖像於空中水幕同時呈現，讓民眾驚豔連連。

今晚開幕活動由新北市萬里國中擂鼓隊揭開序幕，壯闊的鼓聲吸引所有來賓目光，小提琴演奏家康妮媚及舞者帶來女王的音樂饗宴。今年活動以野柳萬象為主題，有8大燈區，園區內外皆有繽紛光影特效及環境教育內涵元素，如同女王皇冠上的寶石與珍珠閃閃發亮，帶給遊客全新感受。

沙灘區重頭戲「Big Queen電光火石映象水舞」海岸水幕噴泉水舞秀，讓民眾陶醉，300架無人機透過水、火、光及無人機不同變化，將野柳地質誕生起源、北海岸景色之美與野柳特殊地景風貌呈現出來。

活動自即日起至7月14日每晚6時30分至9時30分限量開放參觀，採購票入場制，現場開放購票，門票分為平日票225元、假日票250元、敬老票150元等票種；12歲以下孩童、身心障礙者本人，憑有效證明文件免費入場。線上購票請至北北基好玩卡、KKDAY、KLOOK、KKTIX、Trip.com、ibon、可樂旅遊、雄獅旅遊等通路購買。活動相關資訊請參考：

北觀處官網：https://www.northguan-nsa.gov.tw/

觀光署周永暉署長表示，「野柳石光夜訪女王」活動，以光影科技結合野柳地質、海洋、星空等在地元素，搭配音樂形塑女王之美，展現北海岸夜間獨特風情。活動亦串聯皇冠海岸觀光圈內相關產業共同推廣在地魅力亮點，期吸引更多國內外旅客前往。

300架無人機驚豔秀出女王頭等，夜訪女王水幕噴泉水舞秀吸睛。圖／讀者提供
300架無人機驚豔秀出女王頭等，夜訪女王水幕噴泉水舞秀吸睛。圖／讀者提供
300架無人機驚豔秀出女王頭等，夜訪女王水幕噴泉水舞秀吸睛。圖／讀者提供
300架無人機驚豔秀出女王頭等，夜訪女王水幕噴泉水舞秀吸睛。圖／讀者提供

女王頭 野柳

延伸閱讀

中共24機艦台海周邊活動 最近距基隆42浬

最後一場水舞！「2024台北水舞嘉年華閉幕演唱會」週末登場免費看！曾沛慈等超強卡司1次看，還有必逛20攤市集

影／共機4闖花東空域 國軍疑派飛彈車組機動追監

嘉縣啟動Drone Taiwan品牌 建構無人機台灣供應鏈

相關新聞

柯建銘立院抽菸未陳述意見 北市衛局確定開罰「這金額」！

民進黨立院黨團總召柯建銘6月13日在立法院抽菸，被國會直播鏡頭拍下，北市議員柳采葳當天即向衛生局檢舉。台北市衛生局發函請...

影／300架無人機驚豔秀出女王頭 夜訪女王水幕噴泉水舞

交通部觀光署北觀處今晚在野柳地質公園舉辦「2024野柳石光夜訪女王」開幕式，由沙灘區「Big Queen電光火石映象水舞...

沒地方卸貨 汐止秀豐市場卸貨車格採累進式收費

汐止秀豐市場汐科路上有畫了一整排的卸貨車格，不過，經常有一般轎車停放，造成攤商沒法卸貨，有時候無奈併排停車卸貨，卻馬上收到2400元的罰單，攤商大喊吃不消，所以，新北市議員張錦豪就邀請相關單位人員會勘，將採使用者付費的模式，前半小時20接下來30、60元累進式的，提高週轉率討論如何解套。

劉世芳拜會蔣萬安 談社子島開發等議題

內政部長劉世芳今天拜會台北市長蔣萬安時表示，社子島開發、大彎北段都市計畫變更議題，會依照法定程序，積極協助北市府；也盼北...

新北貢寮里鄰長表揚唯一女性 鄰長吳賴貴森里內好幫手

貢寮區公所今(28)日舉行里鄰長行動服務知能暨溫心天使研習，共近120位里鄰長來參加相當踴躍，會中也進行績優鄰長的表揚，唯一一位受表揚的女性鄰長吳賴貴森，在福隆里擔任鄰長已經幾十年，里長稱她是最得力的幫手，能夠獲得表揚實至名歸。

違規小廣告沿路亂貼 汐止江北里長爆氣撕61張

汐止區汐萬路一段沿路的電線杆、電箱，被貼了好幾10張的違規小廣告，當地里長謝祚敏晚上九點多巡視里內的時候發現爆氣，花了2個多小時，將沿線60幾張的小廣告都撕下來，不過，里長也抱怨泡棉膠卻留在上頭，看起來髒亂，不美觀。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。