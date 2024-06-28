新北國際AI+智慧園區31筆土地標售 7/25開標

新北市地政局表示，今天公告標售新北國際AI+智慧園區（林口工一市地重劃區）31筆土地，挾國1林口交流道及高鐵優勢，每坪約新台幣42萬6400元至54萬8800元，7月25日開標。

新北市府表示，為推動2050淨零碳排目標，以林口工一產業專用區作為全台首座結合科技產業淨零碳示範區，半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）投入新台幣300億元於林口工一設廠。

地政局發布新聞指出，位於林口工一市地重劃區的新北國際AI+智慧園區，聯外交通挾國道1號林口交流道、高鐵的優勢，周邊更臨近5大工業區、桃園機場捷運系統及台北港，擁有極佳的區位優勢條件。

地政局表示，園區迎得艾司摩爾（ASML）及台聚公司進駐投資；重劃完成後，市府共取得50筆抵費地，這次釋出31筆第三種產業專用區，面積共約1萬1404坪，價格每坪約為42萬6400元至54萬8800元。

地政局指出，此區可建地都是產專區，對北台灣產業發展需求有重要地位。這次先就面積較小的抵費地優先標售，其餘土地，未來將視重劃財務及產業需求，由市府分批標售、標租或招標設定地上權等，多元方式辦理。

地政局表示，今天起在「新北市土地標售行動網」公告相關標售資訊，將於7月25日上午10時於新北市府5樓507會議室辦理31筆土地開標作業。