劉世芳拜會蔣萬安 談社子島開發等議題
內政部長劉世芳今天拜會台北市長蔣萬安時表示，社子島開發、大彎北段都市計畫變更議題，會依照法定程序，積極協助北市府；也盼北市府盤整低度利用公有土地或建物，與中央合作興建社宅。
內政部晚間透過新聞稿表示，劉世芳今天率內政部次長董建宏、吳堂安以及國土管理署長吳欣修、地政司長王成機等人，拜會台北市長蔣萬安、副市長李四川與林奕華，雙方就台北市重大建設進行意見討論。
劉世芳說，對於大彎北段商業區案，內政部樂見北市府再行檢視，調整計畫內容妥適性與合理性；社子島區段徵收案，也請北市府依據土徵小組意見，與居民持續溝通，以利後續審議進行。
劉世芳表示，期盼北市府儘速提送國土功能分區圖草案到內政部審議。社宅部分，希望北市府可和中央積極攜手推動，運用整體開發區留設社宅用地、盤點轄內低度利用公有土地或市有建物，以增加北市社宅儲備量，回應社會期待。
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