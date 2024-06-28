劉世芳拜會蔣萬安 談社子島開發等議題

汐止區汐萬路一段沿路的電線杆、電箱，被貼了好幾10張的違規小廣告，當地里長謝祚敏晚上九點多巡視里內的時候發現爆氣，花了2個多小時，將沿線60幾張的小廣告都撕下來，不過，里長也抱怨泡棉膠卻留在上頭，看起來髒亂，不美觀。

2024-06-28 19:02